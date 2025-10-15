Un diplomatico per Gaza: tutte le carte di Meloni per fare affari nella Striscia

L’ex berlusconiano Archi è l’uomo di fiducia scelto per indirizzare il governo. Sarà l’inviato speciale dell’Italia per la ricostruzione. La premier si muove in fretta spinta da Donald Trump per colmare il gap rispetto gli altri paesi europei

true false

Giorgia Meloni non perde tempo. Troppo alto il rischio di arrivare ultimi nella gara per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Il gap da colmare rispetto agli altri paesi è già grande in partenza e quindi meglio attivarsi il prima possibile. E così, a meno di 24 ore di tempo dal summit di Sharm el Sheikh il nome scelto per guidare la nuova sfida del governo italiano era già pronto. Bruno Archi sarà l’inviato speciale italiano per Gaza. Lo ha ufficializzato il ministro degli Esteri, Antonio Ta