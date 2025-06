Forse non sono bastati 12 giorni di guerra per annientare decenni di avanzamento del programma nucleare iraniano. Sebbene il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si dica certo che l’attacco americano sia stato un successo, c’è chi mostra cautela sulla portata dei risultati. È difficile sapere se effettivamente il regime di Teheran sia riuscito a proteggere le sue riserve di uranio arricchito al 60 per cento. Da ieri, però, è ancora più complicato, dopo che il parlamento iraniano ha approvato la sospensione della cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

A gettare dubbi sull’efficacia dell’attacco non è soltanto il report “top secret” dell’intelligence Usa, pubblicato nei giorni scorsi dalla Cnn e dal New York Times, che considerava fallito il tentativo di neutralizzare la minaccia nucleare iraniana. A questo documento si sommano le dichiarazioni del capo dell’Aiea, Rafael Grossi. «C’è la possibilità che gran parte dell’uranio altamente arricchito iraniano sia sopravvissuto agli attacchi israeliani e statunitensi, perché potrebbe essere stato spostato da Teheran subito dopo i primi attacchi».

Spostare i 408 chilogrammi di uranio arricchito al 60 per cento, di cui dispone il regime di Teheran non è un compito logistico complicato. Grossi aveva già dichiarato il 13 giugno, il primo giorno dell’operazione israeliana, che l’Iran aveva informato l’Aiea che avrebbe adottato «misure speciali» per proteggere i suoi materiali e le sue attrezzature nucleari. L’ipotesi è che l’uranio sia stato trasportato in tempo verso luoghi più sicuri, dato che tutti i siti erano considerati obiettivi militari. Nascondere il materiale sensibile non è complicato vista la conformazione e l’estensione territoriale dell’Iran.

Anche secondo la Russia non è scontato che le 14 bombe bunker buster da 30mila libbre sganciate da Washington sui siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz abbiano raggiunto gli effetti sperati.

Per il momento, secondo il portavoce Dmitry Peskov «è improbabile che ci siano dati realistici sulla portata degli attacchi». Dal Cremlino, Peskov ha aggiunto che la sospensione dei rapporti con l’Aiea da parte di Teheran è fonte di preoccupazione e la Russia sta monitorando la situazione.

Botta e risposta

Immediata la risposta di Trump: «Fake news della Cnn, insieme al New York Times in declino, hanno unito le forze per tentare di svilire uno dei più grandi successi militari della storia. I siti nucleari in Iran sono completamente distrutti!», ha scritto in un post su social Truth. La Casa Bianca ha bollato il report come «fondamentalmente sbagliato», sottolineando che si tratta di un’indagine preliminare e che essendo top secret non doveva essere divulgata.

Al vertice Nato dell’Aja, il presidente statunitense ha ribadito che gli attacchi «hanno totalmente annientato» i siti nucleari iraniani. Si è detto anche disposto a incontrarli la prossima settimana ma «non penso sia necessario un accordo», ha detto.

«Hanno combattuto, la guerra è finita, loro non andranno più verso nucleare, lo avevano, nel futuro lo vorranno ma adesso non ce l’hanno». Tuttavia, anche funzionari israeliani sembrano smontare l’euforia di Trump stimando che i danni subiti da Teheran hanno ritardato l’avanzamento del programma nucleare di due anni.

«Nessuno sa esattamente cosa sia stato danneggiato e ci vorrà del tempo», ha detto a Radio Kan il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich. «Il nostro obiettivo deve essere quello di far crollare questo regime e dobbiamo aiutare il popolo iraniano a farlo», ha aggiunto il ministro.

Stessa linea assunta dal portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin. «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi dell’operazione come da noi definiti, anche meglio di quanto pensassimo – ha detto – ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza: stiamo valutando i risultati degli attacchi sulle diverse sezioni del programma nucleare». Per il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi gli attacchi hanno aumentato la tenacia del popolo per raggiungere l’obiettivo nucleare. L’Iran «ha compiuto grandi sforzi per raggiungere questi traguardi tecnologici, i suoi scienziati hanno fatto grandi sacrifici, dando la vita per raggiungere questo obiettivo», ha detto.

«Per questo, il nostro popolo ha subito sanzioni, a causa di questo problema è stata imposta una guerra alla nostra nazione. È ovvio che nessuno in Iran rinuncerà a queste tecnologie».

