Peyman, compositore di 33 anni, è cresciuto in un paese che bandisce un certo tipo di musica ritenendola incompatibile con i valori della Repubblica Islamica. «Ho imparato a suonare nell’ombra. Gran parte del mio lavoro è diventato virale durante i movimenti sociali», quelli di Donna, Vita e Libertà
In Iran si suona per la libertà: il musicista che sfida gli ayatollah
01 settembre 2025 • 07:00
