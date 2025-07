Cessata la pioggia di droni e missili, in Iran la guerra ha cambiato direzione. Non più verso l’esterno, ma dentro. In silenzio, mentre il mondo voltava pagina dopo il conflitto-lampo con Israele, Teheran ha alzato la voce contro, ancora una volta, contro la popolazione curda. Il regime di Teheran ha disposto arresti su larga scala, esecuzioni sommarie e un aumento visibile della presenza militare, in particolare nelle province occidentali popolate da curdi.

Contro i curdi

Secondo l’Organizzazione Hengaw per i Diritti Umani, dal 14 giugno a oggi oltre 300 curdi sono stati arrestati, molti dei quali senza mandato e con l’accusa generica di «collaborazione con forze straniere» o «minaccia all’unità nazionale».

Le città più colpite includono Marivan, Sanandaj, Mahabad e Naqadeh, dove i residenti denunciano un clima di terrore: perquisizioni domiciliari, telefoni sequestrati, interrogatori notturni e posti di blocco ovunque. Il 25 giugno, tre uomini curdi, Edris Ali, Azad Shojaei e Rasoul Ahmad Rasoul, sono stati impiccati nel carcere di Urmia, accusati di «spionaggio per Israele» e «inimicizia verso Dio». Nessuna prova concreta è stata resa pubblica. Le esecuzioni, secondo attivisti e fonti internazionali, sembrano essere più un messaggio politico che un atto di giustizia.

Il regime teme una potenziale rivolta nelle aree kurde, storicamente ostili al centralismo teocratico e spesso solidali con movimenti autonomisti. La tensione è alta anche tra gli attivisti in esilio, che denunciano torture, sparizioni e morti sospette tra i detenuti. Tuttavia, l’Iran continua a negare ogni violazione, attribuendo le proteste e le denunce a «propaganda straniera».

I rifugiati afghani

La repressione in Iran non si ferma solo al popolo curdo. Infatti, dopo aver ospitato milioni di rifugiati afghani in fuga dai talebani, l’Iran, e il Pakistan, hanno avviato nel 2025 una campagna sistematica di deportazioni ha spiegato Sherine Ibrahim, direttrice nazionale per l’Afghanistan dell’International Rescue Committee. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), oltre 700mila persone sono state deportate nei primi sei mesi dell’anno, di cui 256mila solo a giugno.

La stragrande maggioranza, il 99 per cento, era priva di documenti, e circa il 70 per cento è stata rimpatriata con la forza. Dietro questa espulsione di massa si celano ragioni multiple: scadenze legali imposte dall’Interior Ministry, pressione economica interna, una retorica crescente anti-afgana e una strategia di sicurezza che vede in ogni afghano un potenziale «infiltrato» o «spia talebana». Accuse spesso infondate. Molti dei deportati vivevano da anni in Iran, in attesa di una regolarizzazione. Alcuni erano nati sul suolo iraniano, parlavano persiano, studiavano nelle scuole locali e lavoravano nei cantieri e nei campi.

Le condizioni sono peggiorate ulteriormente dopo il recente conflitto di 12 giorni tra Iran e Israele, che ha fatto impennare il numero di rientri forzati da circa 5.000 al giorno a quasi 30.000, secondo Arafat Jamal, rappresentante dell’Unhcr in Afghanistan. L’Iran sostiene che la massiccia presenza di afghani (da 3,8 milioni secondo l’Unhcr a sei milioni secondo Teheran) sta gravando sui servizi pubblici in un contesto di inflazione sopra il 30 per cento e crisi economica. Le deportazioni avvengono principalmente dall’applicazione dell’Articolo 48 del 2000 che prevede l’espulsione di chi è senza permesso di lavoro.

Il punto è che almeno un terzo di questa comunità ha vissuto tutta la sua vita qui e secondo i principi umani e del diritto internazionale non è più da considerarsi migrante. Eppure, anche loro oggi tremano, perché i loro documenti vengono rinnovati di anno in anno, senza alcuna certezza per il futuro. Soprattutto la risposta umanitaria è inadeguata: mancano fondi, cibo, rifugi.

Ciò che rende tutto più grave è l’ipocrisia istituzionale: Teheran invoca la solidarietà islamica e il diritto al ritorno dei palestinesi, ma rifiuta ogni forma di integrazione per chi ha vissuto decenni in Iran. Alcuni afghani sono lì da 40 anni e continuano a essere chiamati “stranieri”. Un’intera generazione, invisibile e senza voce, viene privata del diritto all’appartenenza. L’Afghanistan dominato dal regime talebano non è in grado di accogliere questo enorme flusso di persone, che finiscono spesso nelle periferie di Kabul e Herat e altre grandi città dell’Afghanistan abbandonati e senza alcun aiuto, senza accesso a servizi essenziali.

I beluci perseguitati

Il terzo fronte della repressione interna si trova a sud-est, nella provincia iraniana del Sistan-Beluchistan, abitata dal popolo dei beluci, una comunità con una propria lingua, religione e cultura distintiva ma una delle popolazioni più represse della regione. In Iran, la loro discriminazione è radicata e strutturale: servizi pubblici carenti, povertà endemica, esclusione sistematica dai processi decisionali.

Secondo Amnesty International e il Human Rights Council of Balochistan, tra gennaio 2024 e marzo 2025 si contano almeno 151 sparizioni forzate e oltre 80 omicidi extragiudiziali. Solo nel 2023 sono state eseguite più di 180 condanne a morte nella comunità beluci, molte delle quali senza un processo equo.

Le accuse, come al solito, vanno dal traffico di droga al terrorismo, passando per la vaga e pericolosa imputazione di “ostilità verso Dio”. L’Iran considera la provincia beluci una zona strategica ma instabile, ai confini con Pakistan e Afghanistan, e la militarizza costantemente.

Ma questa strategia non ha fatto altro che esacerbare il malcontento, alimentando una spirale di violenza e radicalizzazione che rischia di esplodere. Anche in questo caso, dopo la guerra lampo con Israele la repressione si è ulteriormente inasprita. Come riportato da Reuters, l’Iran ha avviato una vasta campagna di arresti interni, accusando centinaia di persone di spionaggio e cooperazione con nemici esterni. Sei sono già stati giustiziati.

Le forze paramilitari (Irgc e Basij) hanno intensificato i controlli nelle aree periferiche e di confine, compreso il Sistan‑e Baluchestan, imponendo checkpoint, perquisizioni e arresti indiscriminati. L’apparato repressivo iraniano sfrutta il pretesto della sicurezza nazionale per esercitare una stretta sistemica sulla popolazione beluci, in quella che osservatori internazionali come Amnesty e Human Rights Watch definiscono una strategia consolidata di repressione etnica mascherata da lotta all’insurrezione.

La stretta su questa popolazione non arriva solo da Teheran. Dall’altra parte del confine, in Pakistan, anche le autorità militari e governative perseguitano i beluci, rendendo il gruppo etnico uno dei più oppressi del pianeta. Intrappolati tra due stati che li considerano un fattore di instabilità, i beluci vivono in una morsa repressiva che li schiaccia da entrambi i lati del confine.

In assenza di mezzi di comunicazione indipendenti e sotto una censura implacabile, le voci beluci vengono messe a tacere. Anche all’estero, la loro causa resta marginale, spesso oscurata da crisi più mediatizzate. Eppure, quella dei beluci è una delle persecuzioni più sistematiche e meno denunciate in corso oggi in Medio Oriente.

Una repressione che, col silenzio del mondo, continua a colpire da est e da ovest. Il silenzio internazionale rischia di legittimare questa stretta autoritaria. E ogni giorno che passa, centinaia di persone vengono arrestate, espulse, zittite o giustiziate. In un paese che invoca giustizia per il popolo palestinese, la giustizia per curdi, beluci e afghani viene cancellata dalla stessa mano che predica solidarietà.

© Riproduzione riservata