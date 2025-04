Un appuntamento nella penisola arabica per aprire un canale di «colloqui indiretti» in Oman. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha confermato che i rappresentanti iraniani e statunitensi si incontreranno a Oman sabato per colloqui indiretti ad alto livello, confermando una notizia fornita dal New York Times.

Donald Trump stesso aveva annunciato un «grande incontro diretto e quasi al livello più alto». Per il presidente americano ci sarebbe la possibilità di raggiungere un compromesso, «sarebbe fantastico». La linea di Trump nei confronti di Teheran finora è stata ambivalente: da un lato il presidente si è mostrato aperto per un confronto sul tema del nucleare, dall’altro di recente ha minacciato di bombardare l’Iran qualora non si trovasse un compromesso. Dopo aver incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa bianca ha spiegato che Teheran non dovrà ottenere l’accesso ad armi atomiche.

«L'Iran e gli Stati Uniti si incontreranno a Oman sabato per colloqui indiretti ad alto livello. È tanto un'opportunità quanto una prova. La palla è nel campo degli Stati Uniti», ha dichiarato il ministro su X.

L'inviato speciale dell'amministrazione Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sarà a capo della delegazione statunitense, mentre la squadra di Teheran sarà guidata dal ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al Busaidi, manterrà i contatti tra le parti.

L’altro canale

Ma l’Iran, nel frattempo, tiene aperta una linea anche con il Cremlino, contatto molto apprezzato a Pechino.

La Cina si è detta infatti favorevole all'idea russa di tenere oggi consultazioni trilaterali (Russia-Cina-Iran) a livello di esperti sulla questione nucleare iraniana a Mosca, come ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian nella quotidiana conferenza stampa a Pechino. «Sosteniamo la Russia nell'organizzare queste consultazioni trilaterali a livello di esperti e nei suoi sforzi per facilitare una soluzione politica e diplomatica della questione nucleare iraniana» ha dichiarato Lin ai giornalisti.

