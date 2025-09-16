Mondo

Il braccio di ferro (internazionale) sugli “Israel Bonds”

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich
Cecilia Ferrara
16 settembre 2025 • 07:00

Si tratta di titoli di Stato che servono a Tel Aviv anche per finanziare la guerra. Ma, mentre l’Irlanda li boccia, arriva il sì lussemburghese. E c’è lo spettro di sanzioni

«L’Irlanda ha passato a noi la patata bollente e ora tocca a noi fermarla, ma il Lussemburgo è molto addormentato. Solo la preoccupazione di un deterioramento della sua reputazione internazionale potrebbe smuoverlo». Emanuele Santi è un cittadino italiano che da 9 anni vive in Lussemburgo e si occupa di finanza di impatto, in questi giorni si sta mobilitando per fermare l’arrivo dei fantomatici “war bonds”, i titoli di stato che Israele sta massicciamente emettendo dal 7 ottobre per finanziare l

Co-fondatrice di IRPI (Investigative Reporting Project Italy), è una giornalista freelance, laureata in Storia dell’Europa Contemporanea all’ Università di Firenze. Dal 2000 ha iniziato a lavorare come giornalista nella radio comunitaria Novaradio, la radio dell ’ Arci di Firenze .