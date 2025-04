L'espansione dell'operazione militare a Rafah allarma i familiari degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. L'Hostages and Missing Families Forum ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa il governo di Benjamin Netanyahu di aver "deciso di sacrificare gli ostaggi per il bene dei 'guadagni territoriali'". "Invece di garantire il rilascio degli ostaggi attraverso un accordo e porre fine alla guerra, il governo israeliano sta inviando più soldati a Gaza per combattere nelle stesse aree in cui le battaglie hanno già avuto luogo ripetutamente" si legge nella nota secondo cui le famiglie "sono rimaste inorridite quando si sono svegliate con l'annuncio del ministro della Difesa che l'operazione militare a Gaza sarebbe stata ampliata allo scopo di 'catturare un vasto territorio'". "La responsabilità del rilascio dei 59 ostaggi detenuti da Hamas ricade sul governo israeliano. La nostra grave preoccupazione è che questa missione sia stata spinta in fondo alle sue priorità e sia diventata semplicemente un obiettivo secondario"