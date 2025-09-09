L’Idf e lo Shin Bet hanno attaccato i vertici dei miliziani mentre erano riuniti per discutere del cessate il fuoco a Gaza. L'ira dell’emirato: «Un attacco vile e codardo», sospese le trattative sugli ostaggi. La Casa Bianca: «Sfortunato incidente»
Missili su Doha per decapitare Hamas, la nuova escalation di Netanyahu
09 settembre 2025 • 20:44
