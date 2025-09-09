L’Idf e lo Shin Bet hanno attaccato i vertici dei miliziani mentre erano riuniti per discutere del cessate il fuoco a Gaza. L'ira dell’emirato: «Un attacco vile e codardo», sospese le trattative sugli ostaggi. La Casa Bianca: «Sfortunato incidente»

Con un’ennesima escalation qualitativa della guerra, Israele ha attaccato un gruppo di leader di Hamas a Doha, in Qatar. I quadri dell’organizzazione, secondo quanto riportato dai media locali, si trovavano riuniti per discutere l’ultima proposta di mediazione americana per un accordo di cessate il fuoco a Gaza. «L’Idf e lo Shin Bet hanno condotto un attacco mirato contro i vertici dell'organizzazione terroristica Hamas», ha annunciato l’esercito israeliano poco dopo la notizia delle esplosioni a Doha. «Sono direttamente responsabili del brutale massacro del 7 ottobre».

Dalla Casa Bianca, il messaggio arrivato è ambiguo, ma non troppo: a Donald Trump dispiace che ci sia finito di mezzo il Qatar, ma «l’obiettivo di eliminare Hamas è giusto». E da quello che Washington definisce «sfortunato incidente», si può aprire «un’opportunità».

Negoziati addio

L’attacco condotto dall’aviazione di Tel Aviv equivale a una rinuncia di fatto al negoziato per il cessate il fuoco, e per esteso alla possibilità di riportare a casa gli ostaggi israeliani. Secondo il canale saudita Al Arabiya fra le cinque vittime, la cui identità non è ancora stata confermata, ci sarebbe anche Khalil al-Hayya, lo stesso capo negoziatore dell’organizzazione. Non stupisce, quindi, che la reazione delle famiglie degli israeliani rapiti sia stata di orrore e di condanna dell’operazione. «Sto tremando di paura», scrive su X Einav Zangauker, la madre più in vista del Fronte delle famiglie, il cui figlio Matan è tenuto prigioniero da Hamas a Gaza. «Potrebbe essere che in questo preciso momento il premier abbia effettivamente assassinato il mio Matan».

Il Qatar, come se ce ne fosse bisogno, ha dichiarato sospese le trattative. Torna di attualità, a questo proposito, un commento fatto lo scorso anno dal premier qatarino Mohammed Al Thani: «Come può avere successo una mediazione», chiese dopo l’omicidio mirato israeliano del capo dell’ufficio politico di Hamas Isma’il Haniyeh, in Iran, nel luglio 2024, «se una delle due parti assassina il negoziatore del campo opposto?» Ma il motivo principale per cui l’operazione rappresenta un’ulteriore escalation è che è avvenuta in territorio qatarino. È la prima volta che le forze israeliane colpiscono apertamente obiettivi a Doha, che durante la guerra è stata la capitale informale dei negoziati. Il Qatar ha definito l’attacco israeliano «vile» e una «flagrante violazione di tutte le leggi internazionali», facendo capire che non aveva dato il via libera all’iniziativa israeliana.

Netanyahu, da parte sua, ha rivendicato l’attacco senza riserve. «L'azione odierna contro i principali capi terroristi di Hamas è stata un'operazione israeliana completamente indipendente», ha affermato in un comunicato. «È stata avviata da Israele, condotta da Israele e Israele se ne assume la piena responsabilità». In un secondo comunicato, firmato anche dal ministero della Difesa Israel Katz, Netanyahu ha citato l’attacco terroristico di lunedì a Gerusalemme, nel quale sono rimasti uccisi 6 israeliani. Per Bibi l’attacco, rivendicato dall’ala militare di Hamas anche se i due giovani attentatori rispondevano piuttosto alle caratteristiche dei cani sciolti, è stato uno degli elementi che lo hanno indotto a lanciare il raid per decapitare definitivamente il movimento nemico.

Il messaggio che Israele vuole far risuonare forte e chiaro è che la caccia agli aguzzini del 7 ottobre è senza quartiere: come ha scritto Bezalel Smotrich, anima estremista del governo israeliano, «i terroristi non godono e non godranno mai dell'immunità dal lungo braccio di Israele in nessuna parte del mondo». Anche Netanyahu, scusandosi per il ritardo dovuto a «ragioni comprensibili» a un evento dell’ambasciata americana, ha detto che «i giorni dell’immunità in qualsiasi parte del mondo sono finiti».

Rimane poco chiaro quale sia stato il ruolo degli americani, che in Qatar hanno la base militare più grande della regione e considerano Doha un vicino alleato. Fonti israeliane hanno sostenuto che Washington abbia dato il proprio benestare all’iniziativa, ma nell’immediato la Casa Bianca non ha confermato. Secondo il Wall Street Journal, tuttavia, Israele avrebbe avvertito gli Usa che a loro volta avrebbero informato Doha. Oltre all’Iran, anche gli Emirati Arabi Uniti, che hanno relazioni diplomatiche con Israele, hanno condannato l’attacco, definendolo «sfacciato e codardo». Il papa, reduce pochi giorni fa da un incontro con il presidente israeliano, ha parlato di «notizie veramente gravi».

Il Qatar, fin da prima la guerra del 7 ottobre, mantiene una posizione ambigua rispetto al conflitto fra Israele e Hamas. Da un lato intrattiene rapporti con Tel Aviv, pur non avendo normalizzato le proprie relazioni con lo Stato ebraico durante il processo degli Accordi di Abramo (lo aveva fatto, per un periodo breve, all’epoca del processo di Oslo negli anni Novanta). Dall’altro si pone come protettore di Hamas, che nel paese aveva, per l’appunto, il proprio principale quartier generale estero (un altro polo rilevante, fino a ora considerato meno sicuro, era quello di Istanbul, in Turchia).

Un nuovo fronte

Prima della guerra era un emissario qatariota a fare da principale tramite fra Israele e Hamas. La sua attività più importante era quella di consegnare le famose valigette con milioni di dollari che Doha inviava a Gaza con il beneplacito di Netanyahu. Con quel denaro Bibi si illudeva di comprarsi la quiete sul fronte meridionale. La guerra regionale scaturita dal conflitto fra Hamas e Israele aveva già toccato direttamente il Qatar nel giugno scorso.

Dopo l’attacco americano ai siti nucleari iraniani, atto conclusivo della cosiddetta guerra dei 12 giorni fra Tel Aviv e Teheran, l’Iran lanciò un’operazione simbolica contro Washington, prendendo di mira con dei missili alcune basi americane. Ora Doha potrebbe diventare l’ennesimo fronte di questa guerra senza fine.

