Mondo

Israele, cresce il movimento contro la grazia a Netanyahu: «Basta menzogne»

Davide Lerner
04 dicembre 2025 • 07:00

Parla Raluca Ganea, leader dell’organizzazione che raccoglie firme contro la concessione del perdono presidenziale: «Il nostro orizzonte è il ritiro di Bibi dalla scena politica»

«La strategia di Benjamin Netanyahu nel chiedere una grazia incondizionata al presidente Herzog è quella di sganciare una bomba nel discorso pubblico in modo da normalizzare l’idea e rendere possibile una trattativa che porti a un compromesso», dice Raluca Ganea, 47 anni, direttrice dell’organizzazione israeliana “Zazim” che sta promuovendo una raccolta firme contro la concessione del perdono presidenziale al premier. «Ma non credo il movimento di protesta si accontenterà di una mediazione che n

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 