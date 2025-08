Per gli arabi è la moschea di Al-Aqsa, per gli ebrei è il monte del Tempio. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale, ha varcato ieri la soglia del luogo sacro, da sempre miccia delle tensioni nella polveriera di Gerusalemme, alla testa di un fiume di un migliaio di coloni che hanno fatto incursione sulla spianata delle moschee.

Nel giorno del Tisha b'Av – quello che sul calendario religioso ebraico è destinato a lutto, digiuno e commemorazione della distruzione dei due templi antichi che un tempo sorgevano nella zona contesa – con alle spalle una condanna per terrorismo e molti seguaci a fargli da coda, Ben-Gvir ha intonato nuovi osanna alla distruzione della Palestina, incitando i sostenitori alla conquista di Gaza. È questa la preghiera folle della destra ultra-nazionalista israeliana che sovrasta le altre voci del Paese.

«A Tisha B'Av, duemila anni dopo la distruzione del secondo Tempio, il Muro occidentale e il monte del Tempio sono di nuovo sotto la sovranità dello stato di Israele». A rafforzare Ben-Gvir, con parole e selfie scattati accanto al muro e con i soldati dell'esercito, anche il ministro della Difesa Israel Katz in posa: rivendica l'assalto, promette che Israele rafforzerà la sua presenza proprio lì. È una violazione programmata e arrogante dello status quo in vigore dal 1967.

Prevede che tutti possano visitare il sito, ma solo i musulmani possono sostare per pregare. Smentisce i capi dei suoi dicasteri l'ufficio del premier Netanyahu: non è cambiata la politica del luogo e non cambierà. Ma l'oltraggio si diffonde ben presto in tutto il mondo islamico: ogni limite è stato superato per l'Anp, piovono condanne giordane e saudite per la «palese violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario», è «una provocazione inaccettabile». Hamas chiede alla comunità internazionale di intervenire contro «il governo estremista di Israele».

Gaza, altri 6 morti per malnutrizione

Poco lontano l'assedio a Gaza continua. Sembrano fossili scheletrici restituiti dalla terra i morti di fame della Striscia: ieri altri sei, a causa della malnutrizione, sono stati aggiunti all'elenco delle 175 vittime della carestia (tra loro 93 bambini). Gaza è uno straziato cimitero di guerra, una fossa comune di macerie e corpi, ma è inferno per chi è rimasto ancora vivo. Quelli che sono riusciti a sopravvivere sono prigionieri della fame: secondo quanto riferito ieri dall'Onu, dal 19 maggio scorso solo il 10% degli aiuti ha raggiunto i civili.

Solo 36 tir col cibo hanno varcato la frontiera domenica 3 agosto: Tel Aviv sta bloccando l'ingresso di migliaia e migliaia di camion di aiuti umanitari internazionali che rimangono bloccati. Lo riferisce un comunicato di Hamas che definisce la politica israeliana «sistemica ingegneria della fame, del blocco e del caos». Ma non è colpevole solo Israele, per il governo dell'enclave, ma anche i Paesi che rimangono in silenzio «complici della catastrofe umanitaria che si aggrava».

Mentre aspettavano gli aiuti, altre decine di civili sono stati uccisi, falcidiati dal fuoco israeliano. Si aggiungono come tesserine nel pallottoliere della morte che solo ieri ha contato oltre 100 decessi e oltre 500 ferimenti. Dalla violazione degli accordi di cessate il fuoco di marzo, il bilancio è di quasi 10.000 morti. E non si muore solo nella Striscia, ma anche in Cisgiordania: per mano dei coloni, nei pressi di Nablus un giovane ha perso la vita.

I prigionieri di Hamas

Sono scheletrici anche alcuni dei prigionieri israeliani che si vedono nei video diffusi da Hamas. Anche l'Unione si commuove per le immagini che hanno “scioccato” Netanyahu: sono «video spaventosi e barbari» ha dichiarato l'Alta rappresentante Kaja Kallas. Sono «insopportabili» per il presidente francese Emmanuel Macron, che se la prende con la «crudeltà abietta, disumanità senza limiti» di Hamas: la priorità per l'Eliseo è «il rilascio immediato» degli ostaggi. Rientra tra le urgenze che ha anche l'inviato speciale per il Medio Oriente di Trump, Steve Witkoff, a cui Hamas ha chiosato un no al disarmo, finché non esisterà uno Stato palestinese.

La piazza ribattezzata agli ostaggi a Tel Aviv è tornata a riempirsi per una nuova manifestazione del movimento Bring Them Home (Riportateli a casa); le famiglie dei prigionieri non retrocedono e bloccano strade e autostrade della città. Iris Haim, madre di Yotam Haim, ostaggio ucciso dalle pallottole dell'Idf per errore mentre fuggiva dalla sua prigionia, ha chiesto alle autorità di alzare bandiera bianca, ma solo temporaneamente: «Non ho paura di dirlo. Arrendersi è meno terribile che lasciare che gli ostaggi muoiano di fame» perché questa guerra potrebbe continuare per decenni.

Su un'altra spianata, molto lontano da quella di Gerusalemme, a Tor Vergata, al milione di giovani arrivati per il loro Giubileo, ieri Papa Leone ha chiesto: «Costruite un mondo più umano», aspirate al massimo e, durante la messa dell'Angelus in cui ha ricordato luoghi «insanguinati» del mondo, ha commemorato «i giovani che soffrono i mali più gravi, causati da altri esseri umani. Siamo accanto ai giovani di Gaza».

