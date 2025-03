Le Forze di difesa israeliane hanno segnalato un avviso di evacuazione per i palestinesi in alcune parti di Rafah nella Striscia di Gaza meridionale, affermando che l'esercito sta "tornando a combattere con grande forza per eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche in queste aree". In un post su X, il portavoce in lingua araba dell'Idf, il colonnello Avichay Adraee, ha pubblicato una mappa dell'area che deve essere evacuata, dicendo ai cittadini di Gaza di spostarsi nell'area di al-Mawasi sulla costa della Striscia meridionale.