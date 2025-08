Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato di rilanciare, ancora una volta, l’offensiva su Gaza. Un anonimo ufficiale israeliano di alto livello – dicitura dietro la quale si nasconde di solito lo stesso Netanyahu – ha fatto sapere ai media che «si sta formando la convinzione che Hamas non sia interessata a un accordo; pertanto, il premier sta spingendo per il rilascio degli ostaggi attraverso una vittoria militare decisiva».

Attacco elevato a potenza

Si tratterebbe cioè di un’ulteriore espansione delle attività militari, secondo piani già approntati dall’esercito, «combinata con aiuti umanitari alle zone al di fuori della zona di combattimento e, per quanto possibile, al di fuori del controllo dello stesso Hamas». Bibi ha ribadito un’ennesima volta gli obiettivi della guerra: «Sconfiggere il nemico, liberare i nostri ostaggi e garantire che Gaza non costituisca mai più una minaccia per Israele».

Nel frattempo Netanyahu sceglie la solita linea dura anche sul piano interno. Il governo ha votato all’unanimità a favore del licenziamento della procuratrice generale Gali Baharav-Miara, una mossa che i critici considerano un’ulteriore virata del paese verso l’autoritarismo. «Il provvedimento è molto preoccupante in generale, e lo è ancora di più se si considera che potrebbe influenzare il processo penale a carico del primo ministro e le indagini in corso che coinvolgono altri ministri e collaboratori», ha dichiarato Baharav-Miara.

Intimidire la procura

Questo governo, fin dal suo insediamento a fine 2022, è stato allergico a qualsiasi interferenza giuridica con il proprio operato. La procuratrice ha più volte fornito parere legale negativo ai suoi provvedimenti scatenando l’ostilità dei ministri e della base elettorale. Nel 2023 diede opinione negativa, per esempio, a una legge per l’espansione dei poteri del ministro estremista Itamar Ben Gvir sulla polizia, denunciando il rischio di «politicizzazione» delle forze dell’ordine.

Baharav-Miara, tuttavia, resterà al suo posto finché le petizioni contro il suo esautoramento verranno sentite dall’Alta Corte, che quasi sicuramente deciderà di bloccarlo. Non sarebbe un voto di governo il procedimento necessario per allontanarla: l’iniziativa si configura più che altro come un colpo di teatro con il quale Bibi e i suoi vogliono intimidirla.

Lo scorso marzo il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, uno dei promotori della campagna per destituire Baharav-Miara, aveva affermato che dopo un voto di sfiducia la procuratrice non avrebbe avuto più alcuna autorità. «La sfiducia equivale a un’incapacitazione», aveva scritto su X. «Le opinioni che scriverà o i consigli che darà non avranno più alcun significato».

Intanto Gaza muore

Mentre il braccio di ferro fra il ramo esecutivo e giudiziario dello stato ritorna in cima all’agenda mediatica israeliana, a Gaza si continua a morire. Il bilancio annunciato ieri dal ministero della Salute della striscia, che fa riferimento alle 24 ore prima, è molto pesante: almeno 94 palestinesi uccisi dalle forze israeliane, dei quali 29 mentre erano in attesa di ricevere aiuti umanitari.Da qualche tempo il ministero fornisce nei suoi resoconti anche il numero totale di persone rimaste uccise nell’ambito delle distribuzioni degli aiuti, che è salito a 1516.

La stragrande maggior parte delle vittime sono rimaste uccise nei pressi di siti della Gaza Humanitarian Foundation, la controversa organizzazione voluta da Israele e Usa; fondazione che ieri ha continuato a sostenere: «Le distribuzioni si sono svolte senza intoppi, contribuendo a proteggere tutti i civili presenti».

Il direttore John Acree ha ribadito il suo appello alla comunità umanitaria internazionale affinché collabori con l’organizzazione. L’Onu e le ong attive sul territorio hanno più volte ribadito di non considerare l’attività della GHF compatibile con i principi umanitari, per la militarizzazione delle distribuzioni e l’allineamento del suo operato con gli obiettivi di guerra israeliani.

Gli ostaggi e Trump

La pubblicazione di due video di ostaggi israeliani a Gaza da parte delle sigle della militanza palestinese ha riacceso lo scontro sul tema dei rapiti all’interno di Israele. Il governo e l’associazione delle famiglie sono tornati a scambiarsi pesanti accuse. Le immagini che ritraggono i giovani Evyatar David e Rom Braslavski denutriti e gravemente debilitati hanno fatto dire a Einav Zangauker, il cui figlio Matan è tenuto in ostaggio a Gaza, che «la leadership politica ha deciso di attuare la “soluzione finale” su mio figlio e altri 49 ostaggi».

Una parlamentare del Likud, da parte sua, ha detto che le famiglie dovrebbero «tacere» in quanto i loro appelli farebbero il gioco di Hamas nell’ambito dei negoziati. I parenti hanno criticato aspramente i nuovi piani approntati dall’esercito per l’espansione dei combattimenti a Gaza e hanno condannato Netanyahu per aver affermato, in un video-messaggio accompagnato da immagini degli ostaggi, di non vedere all’orizzonte nuovi accordi con Hamas.

Steve Witkoff, l’inviato americano, ha fatto sapere che gli Usa non sono più interessati ad accordi parziali, ma solo a una trattativa che ponga le basi per la fine della guerra. Essendo il governo israeliano notoriamente restio a chiudere un accordo quadro, si sta rapidamente rafforzando l’ipotesi contraria: un ulteriore, ennesimo ampliamento del conflitto.

