Daniel Gouri, 35 anni, giornalista ed artista di Tel Aviv, venerdì mattina si è svegliato rendendosi conto di aver trascorso la prima notte dall’inizio della nuova fase della guerra senza allarmi che segnalassero missili in arrivo dall’Iran. Per quasi una settimana, nella città costiera capitale economica del paese, erano suonati ogni notte, spesso diverse volte.

«Ho dormito in maniera più continuativa… non so se meglio, perché ci ho messo molto ad addormentarmi e mi aspettavo il suono degli allarmi da un momento all’altro», racconta su WhatsApp dal quartiere di Shapira prima di andare al lavoro. «Ero sul letto tutto vestito, con tanto di jeans e cintura, pronto ad andare nel rifugio... solo a un certo punto ho deciso di sfilarmi le scarpe».

Bombe sul Caspio

Nelle stesse ore a Rasht, una cittadina sul Mar Caspio nel nord dell’Iran, a circa duemila chilometri di distanza, gli abitanti si svegliavano con il rumore di un’esplosione. Qui, come in altre zone più periferiche e rurali nel nord del paese, nei giorni scorsi erano arrivati molti residenti di Teheran in fuga dalle bombe israeliane. L’attacco dei jet ha preso di mira per la prima volta la regione a Shahrak-e San’ati, un vicino centro industriale.

Chi voleva informarsi sull’accaduto ha dovuto fare i conti con una connessione internet che funzionava a singhiozzo. Su Bbc Persian, l’emittente in lingua farsi, i presentatori si interrogavano su come mai il ministero della salute di Teheran non fornisca dati aggregati sulle vittime iraniane dall’inizio dell’offensiva israeliana. Probabilmente parecchie centinaia.

Venerdì, alla vigilia del secondo Shabbat di guerra israelo-iraniana, in altre zone del paese anche gli israeliani facevano i conti coi danni provocati dagli attacchi subiti. Come la mattina del giorno precedente, quello del missile iraniano sull’ospedale Soroka, la città meridionale di Beer Sheva è stata il teatro dell’episodio più grave. Le difese anti-missile sono andate in tilt e un ordigno iraniano ha preso in pieno una palazzina, ferendo sette civili. Un bilancio relativamente leggero, ha spiegato la protezione civile, solo grazie al fatto che i residenti hanno seguito le direttive recandosi per tempo nelle stanze sicure.

L’Idf ha affermato di aver limitato la forza dell’attacco su Beer Sheva colpendo tre dei lanciarazzi pronti a prenderla di mira. Ma l’offensiva ne ha comunque messo fuori gioco anche lo snodo ferroviario. Verso le 16 gli iraniani sono tornati a colpire con un attacco massiccio di almeno 25 missili balistici, provocando 23 feriti a Haifa nel nord del paese, di cui tre gravi, mentre esplosioni si sono sentite anche su Gerusalemme e su Tel Aviv. L’attacco ha danneggiato la moschea Al-Jarina nel quartiere di Wadi Nisnas, dove c’erano officianti e fedeli. Il presidente israeliano Herzog ha denunciato l’attacco contro la città «simbolo di coesistenza». A Carmiel una donna è morta di infarto dentro al rifugio. Bersagliata, in questo caso, anche Tel Aviv.

Sempre venerdì le forze armate israeliane hanno fatto sapere di aver eliminato nel sud del Libano Mohammad Khader al-Husseini, descrivendolo come un quadro della milizia sciita Hezbollah. Israel Katz, il ministro della Difesa, il giorno prima aveva scritto su X che «Israele ha perso la pazienza con le organizzazioni terroristiche che lo minacciano. Dunque se ci sarà un attacco (di Hezbollah in sostegno dell’Iran), non ci sarà più Hezbollah». Il protagonismo fuori luogo di Katz e le sue esternazioni avventate sui social media gli sono valse un ruolo da protagonista nelle parodie del seguitissimo programma di satira israeliano, Eretz Nehederet, che dopo una settimana ha ripreso le trasmissioni.

La sicurezza di Bibi

Nel frattempo, anche il premier Netanyahu ostenta sicurezza. In un’intervista con l’emittente pubblica nazionale Kan ha affermato di non avere necessariamente bisogno di un intervento americano. «Che Trump si unisca o meno, raggiungeremo tutti i nostri obiettivi e colpiremo tutti i loro impianti nucleari», ha detto, rispondendo a una domanda sulle infrastrutture sotterranee di Fardow. «Abbiamo la capacità di farlo». Il premier ha poi rincarato la dose durante una visita all’Istituto Weizmann, affermando che l’obiettivo di Israele è distruggere il programma nucleare iraniano». È una frase in linea con quanto affermato dal capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, che ha invitato gli israeliani a «prepararsi a una campagna prolungata».

È impossibile tenere il conto dei raid israeliani in Iran. L’Idf ha fatto sapere nel pomeriggio di stare colpendo «infrastrutture militari nell’Iran centrale e occidentale». E di aver bombardato, «precedentemente questa settimana», il quartier generale della sicurezza interna del regime nella capitale. Nella mattinata di venerdì nel mirino sono finite le zone di Tabriz e Kermanshah dove «oltre 25 jet» hanno colpito. Il portavoce Effie Defrin ha fatto sapere che per tutta la notte «più di 50 caccia» avevano «sorvolato continuamente Teheran».

Yedioth Ahronoth, il quotidiano a pagamento più diffuso nello Stato ebraico, nei giorni scorsi ha pubblicato un editoriale in cui spiegava come Israele sia ormai passato dalla «dottrina della paura» alla «dottrina della frizione». «Per anni Israele ha vissuto sotto una pericolosa illusione: che si potesse ottenere la tranquillità evitando gli attriti. L’abbiamo chiamato “contenimento”, “deterrenza”, o “gestione dei conflitti”, ma in realtà era una strategia basata sulla paura», ha scritto il quotidiano. Ma adesso Tel Aviv avrebbe capito che «la superiorità si acquisisce attraverso il contatto costante con la realtà […]», cioè di fatto con una guerra senza fine.

