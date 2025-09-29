mancanza di chiarezza

Israele ha il nucleare? Rimane l’opacità e il doppio standard occidentale

Matteo Luigi Napolitano
29 settembre 2025 • 07:00

Bombardato l’Iran e parte della sua capacità nucleare, con effetti dubbi, tutt’oggi è ancora l’«opacità» di Israele a preoccupare. I satelliti hanno svelato lavori in corso a Dimona e gli analisti pensano si tratti di lavori per la produzione di un nuovo tipo d’arma atomica

Quante “divisioni nucleari” ha Israele? L’ipotesi che detenga l’arma atomica ha mezze ammissioni, smentite e mezze verità. Nell’inverno del 2020 Rubina Waseem evidenziò l’«opacità nucleare di Israele nel già volatile ambiente della sicurezza in Medio Oriente». Opacità che, oltre a preoccupare i paesi dell’area, ostacolò la cosiddetta Zona libera da armi nucleari in Medio Oriente voluta dall’Assemblea Generale dell’Onu con risoluzione del 22 dicembre 2018. La questione risale agli anni Sessanta.

