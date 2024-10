Dopo il divieto imposto alle attività dell'Unrwa, imposto dalla Knesset, il capo dell'Agenzia Onu per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente, Philippe Lazzarini, ha inviato una lettera al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per chiedere un "intervento decisivo" per aiutare l'agenzia a svolgere il suo mandato nel territorio palestinese occupato.

Le leggi della Knesset che proibiscono ai funzionari israeliani di contattare l'Unrwa e vietano le operazioni dell'agenzia nel territorio controllato da Israele rischiano il collasso delle operazioni dell'agenzia a Gaza e nella Cisgiordania occupata, ponendo "conseguenze disastrose per la pace e la sicurezza internazionale", ha scritto Lazzarini. "Oggi, anche mentre guardiamo i volti dei bambini di Gaza, alcuni dei quali sappiamo moriranno domani, l'ordine internazionale basato sulle regole sta crollando in una ripetizione degli orrori che hanno portato alla fondazione delle Nazioni Unite e in violazione degli impegni per impedirne il ripetersi", ha proseguito. "Gli attacchi all'Unrwa sono parte integrante di questa disintegrazione. In condizioni cosi' insostenibili, chiedo il sostegno degli Stati membri, commisurato alla gravita' della situazione e dei rischi, per garantire la capacita' dell'Agenzia di attuare pienamente il mandato conferito dall'Assemblea generale", ha concluso Lazzarini.​​​​​​