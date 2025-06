Le comunità ebraiche nel mondo vedono il regime di Teheran come una minaccia esistenziale. Le opinioni non sono però monolitiche: sui massacri nella Striscia c’è distanza rispetto al governo

«La guerra contro l’Iran per adesso ha un appoggio più esteso rispetto a quella di Gaza perché le azioni sono veramente più chirurgiche e, nonostante ciò, civili purtroppo sono morti e perché tutti quanti gli ebrei e non ebrei sanno che se l’Iran dovesse avere l’atomica sarebbe un pericolo non soltanto per lo stato ebraico ma per tantissimi altri stati».

Daniela Gean, presidente della comunità ebraica progressiva Beth Hillel a Roma, ricorda che anche all’indomani del 7 ottobre sia gli israeliani sia gli ebrei della diaspora concordavano col fatto che si dovesse rispondere militarmente all’attacco terroristico di Hamas.

Ma col tempo, poi, le posizioni si sono differenziate.

«Il problema è che il consenso si è perso quando abbiamo visto che stiamo praticamente finendo il secondo anno di guerra e non si capiscono bene gli obiettivi di questa guerra. Quindi il consenso anche su questo nuovo fronte iraniano è, come dire, inversamente proporzionale alla durata di questa guerra. Mi sentirei di dire che quasi tutti capiamo a malincuore, perché appunto la guerra crea morti e distruzione, però capiamo almeno le ragioni di questo intervento».

Guerra “esistenziale”

All’indomani dell’inizio degli scontri tra Israele e l’Iran i rappresentanti della diaspora ebraica in tutto il mondo si sono mobilitati per dare il proprio sostegno a Tel Aviv.

«Il regime iraniano è il principale sponsor mondiale del terrorismo. Se dovesse dotarsi di un’arma nucleare, metterebbe in pericolo il tessuto stesso della civiltà. Possa Israele avere successo nella sua missione di neutralizzare questa minaccia, per il bene della sicurezza globale e del futuro dell’umanità» ha affermato l’ambasciatore Ronald Lauder, presidente del World Jewish Congress.

Gli ha fatto eco lo European Jewish Congress dicendo: «Siamo – come sempre – al fianco dei nostri fratelli e sorelle in Israele in questo momento difficile».

La guerra con l’Iran tende a essere vista sia dagli israeliani sia dagli ebrei nel mondo come esistenziale, un male necessario a evitare che l’esistenza stessa dello stato ebraico possa essere messa in pericolo da un regime che ha sempre proclamato la distruzione di Israele come un proprio obiettivo.

Un sondaggio dell’Università Ebraica di Gerusalemme e dell’Università di Tel Aviv pubblicato il 16 giugno ha rilevato che l’83 per cento degli ebrei israeliani appoggia la campagna militare contro l’Iran, mentre solo il 12 per cento degli arabo-israeliani, che costituiscono circa il un quinto della popolazione di Israele, condivide tale parere, mentre appoggia a gran maggioranza una soluzione diplomatica.

Sarà per le motivazioni date per spiegare la decisione di attaccare l’Iran o perché gli scontri sono in corso da pochi giorni, ma sinora scarseggiano le voci tra la comunità ebraica fuori Israele e in Israele stesso contro la decisione del governo di Benjamin Netanyahu, che invece è stato aspramente criticato sia per la condotta della guerra di Gaza sia per i tentativi di riformare il sistema giudiziario nei mesi precedenti all’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023.

La dimensione affettiva ha inoltre un ruolo. Gli ebrei di tutto il mondo hanno spesso parenti e amici che vivono in Israele o che ora sono bloccati lì a causa della chiusura dello spazio aereo israeliano dall’inizio degli scontri con l’Iran.

La preoccupazione per la loro incolumità è chiaramente massima. La risposta iraniana, con lanci di missili balistici sullo stato ebraico ha causato sinora almeno 24 morti e costretto gli israeliani ha proteggersi più volte al giorno e spesso di notte in rifugi e stanze fortificate.

A questo si aggiunga la sorte degli ostaggi israeliani e dei Palestinesi di Gaza, dove la guerra continua ma è passata in secondo piano, almeno mediaticamente, rispetto agli scontri con Teheran.

Il ricompattamento

«Il conflitto con l’Iran è stato voluto da Netanyahu perché il governo israeliano ha bisogno della guerra per tenersi in piedi e perché l’escalation sta facendo dimenticar un’altra guerra, quella a Gaza» ha detto a La Repubblica la storica Anna Foa in una recente intervista.

«Da cinque giorni in Israele non si parla più della Striscia di Gaza e della sua popolazione che muore di fame, ma solo dell’Iran e dei missili che piovono su Tel Aviv. C’è stato un ricompattamento dell’opinione pubblica israeliana intorno a Netanyahu. Del resto, è difficile non essere compatti quando ogni notte devi rifugiarti un bunker per proteggerti dai droni» ha spiegato Foa.

Per ora, le opinioni tra diaspora ebraica, che non è un monolite ma ospita spesso visioni diverse e anche contrastanti tra loro, tendono prevalentemente a rispecchiare, seppure con vari distinguo, visioni simili a quelle dell’opinione pubblica israeliana.

Membri di queste comunità, al pari degli israeliani, hanno in passato criticato duramente il governo israeliano in carica, seppur ribadendo sempre la propria vicinanza al paese e ai suoi abitanti.

Il dissenso e antisemitismo

Oltre alle proteste contro la riforma della giustizia, che hanno visto nel 2023 vari ebrei europei scendere in piazza, incluso in Italia, e agli appelli per la fine della guerra di Gaza, recentemente vari esponenti delle comunità fuori Israele hanno manifestato il loro dissenso rispetto all’avvicinamento del governo israeliano ad alcuni partiti europei di estrema destra, su cui hanno espresso perplessità rispetto all’abbandono del proprio passato antisemita.

La normalizzazione dei rapporti con partiti come il Rassemblement National in Francia o Vox in Spagna, con l’invito a una conferenza a marzo a Gerusalemme organizzata dal ministro israeliano per la Diaspora di importanti esponenti di questi movimenti aveva suscitato le ire di varie organizzazioni ebraiche europee.

«Invitarli è stato come pugnalare le comunità ebraiche europee alle spalle» ha commentato Ariel Muzicant, presidente dell’Ejc.

In queste ore, rimane un’incognita che ruolo avranno gli Stati Uniti di Donald Trump nella guerra con l’Iran.

L’American Jewish Congress ha chiesto apertamente al governo Usa e alla comunità internazionale di riconoscere che si è davanti a un momento storico di passaggio, in cui prevenire che l’Iran si doti dell’arma nucleare è una necessità per la sicurezza globale.

A prescindere dal sostegno al governo Netanyahu e dall’accordo o meno con la sua decisione di attaccare l’Iran, serpeggia tra le comunità ebraiche fuori Israele il timore che questo nuovo fronte possa portare all’aumento di attacchi antisemiti.

«Penso che i raid israeliani in Iran porterà ancora più antisemitismo da parte di questi antisemiti in Europa e nel Regno Unito. Molti di loro, da propalestinesi sono diventati pro iraniani, che mostra quanto siano assurde le loro posizioni» ha detto a Domani Jonathan Sacerdoti, analista politico inglese discendente da una famiglia ebraica italiana, che ha spesso difeso l’operato di Israele a Gaza.

«Essere pro-Iran, una tirannia teocratica, è completamente assurdo, specialmente considerando che l’Iran è un nemico della Gran Bretagna. Se Israele prevarrà ed è un grosso se e se il regime cadrà, nel lungo periodo questo sarà un bene per gli ebrei in Europa. Ma la situazione peggiorerà, prima di migliorare».

