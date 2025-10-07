alta tensione in vaticano

Israele perde la testa e attacca anche Parolin. «Mina gli sforzi di pace»

Il cardinale Pietro Parolin
Francesco Peloso
07 ottobre 2025 • 20:18

L’ambasciata dello Stato ebraico contro il segretario di Stato vaticano: «Si concentra sulle critiche contro di noi trascurando il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi». Leone XIV: «Il cardinale ha espresso molto bene le posizioni della Santa Sede». Intanto Oltretevere si guarda con qualche speranza al piano di pace 

Israele e la Chiesa di Roma sono di nuovo ai ferri corti. Questa volta è l’ambasciata israeliana presso la Santa Sede ad attaccare duramente il Vaticano per un’intervista rilasciata lunedì all’Osservatore romano dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Secondo quanto ha fatto sapere la rappresentanza diplomatica dello Stato ebraico, il cardinale ha adottato un criterio, nelle risposte date in riferimento alla crisi che si vive in Medio Oriente, di «equivalenza morale laddove non è pert

Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).