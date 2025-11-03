Israele e la lezione dimenticata di Rabin. Herzog: «Oggi siamo sull’orlo dell’abisso»

Trent’anni fa l’assassinio del leader che più di tutti ha lavorato per la pace. Netanyahu assente alla cerimonia. Il premier stoppa il corridoio di sicurezza per Hamas proposto dagli Usa. Resta in carcere l'avvocato generale militare, Yifat Tomer-Yerushalmi, arrestata per aver diffuso un video che mostra gli abusi dei soldati su un detenuto palestinese
In occasione dei trent’anni dall’assassinio dell’ex primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, il leader che più di tutti è andato vicino a siglare una pace con i palestinesi, per una notte a Tel Aviv è tornato a vivere il campo pacifista. Nell’aria sono tornati a risuonare slogan praticamente estinti dal discorso pubblico dello Stato ebraico: solo la pace porterà la sicurezza, sì alla pace no alla violenza, la democrazia è forte solo senza l’occupazione. Piazza Rabin, che da cinque anni è un cant