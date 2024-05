Israele riapre il valico di Kerem Shalom

Riprendono i raid israeliani. Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver colpito nella notte edifici militari di Hezbollah nei villaggi di Ayta ash Shab, Al Khiam e Maroun El Ras nel Libano meridionale. Nel mirino anche altri obiettivi nei villaggi libanesi di Hula, Aitaroun, Tayr Harfa e Jibbain. Ieri due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi da droni esplosivi lanciati dal movimento sciita filoiraniano contro una postazione dell'esercito vicino a Metula, nel nord di Israele.

Intanto, l'opinione pubblica dice la sua. Attivisti e familiari degli ostaggi hanno bloccato l'autostrada Ayalon a Tel Aviv durante l'ora di punta mattutina. I manifestanti, che impediscono la circolazione del traffico in direzione nord allo svincolo di Rokach, chiedono un accordo con Hamas per il rilascio dei rapiti. In Israele è atteso l'arrivo del capo della Cia, William Burns, per colloqui con il premier Benjamin Netanyahu.