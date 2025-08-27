Dopo le piazze di Tel Aviv, parla Shai Agmon, accademico israeliano a Oxford e dirigente dell’organizzazione Molad: «La protesta si concentra sugli ostaggi ma non solo futuro del conflitto: è un errore»

Gli ultimi grandi appelli alla mobilitazione per la fine della guerra di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani, martedì e domenica scorsa, hanno portato nelle piazze di Tel Aviv fra le 200mila e le 300mila persone, attestando le manifestazioni come due fra le più grandi della storia del paese.

I sondaggi, d’altronde, continuano ad indicare come una maggioranza vicina all’80 per cento degli israeliani sarebbe favorevole a un accordo sui rapiti che metta fine alle ostilità e all’istituzione di una commissione di inchiesta che indaghi gli errori del 7 ottobre. Secondo alcune rilevazioni dell’Università ebraica di Gerusalemme, inoltre, sono favorevoli alla fine della guerra anche la maggior parte dei soldati, fra il 72 e il 73 per cento.

A dare nuovo slancio alla protesta hanno contribuito vari fattori: i video degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, visibilmente denutriti. La decisione del governo di procedere con l’invasione via terra di Gaza City, anche a costo di mettere a repentaglio le loro vite. Oltre che la presa di posizione del capo di stato maggiore, Eyal Zamir, che ha espresso riserve rispetto all’ordine perentorio delle autorità politiche di espandere ulteriormente le operazioni nella striscia.

Ma secondo Shai Agmon, accademico israeliano a Oxford oltre che dirigente dell’organizzazione Molad, centro per il rinnovamento della democrazia israeliana, «è già successo nel corso della guerra che eventi di forte impatto emotivo iniettassero nuova energia nella contestazione». Eppure, continua, «senza un’opposizione funzionante che incanali questa energia attraverso ingranaggi istituzionali, facendo la differenza, l’abbrivio potrebbe svanire, come nei casi precedenti».

Il movimento sposa la causa unificante degli ostaggi rifuggendo ogni identificazione con i partiti politici di opposizione, per presentarsi come rappresentativo del consenso nazionale. Ma proprio per questo motivo, «risulta difficile tradurre il messaggio apolitico nell’arena politica», spiega sempre Agmon. «La depoliticizzazione del movimento, per evitare di frammentarlo, è anche alla base della scelta di evitare la questione centrale del futuro del conflitto, il che, secondo me, è un errore».

Un altro aspetto demoralizzante, da un punto di vista europeo, è la perdurante riluttanza degli organizzatori a includere istanze critiche dei crimini di guerra compiuto dall’esercito israeliano a Gaza. All’indomani della strage di giornalisti all’ospedale Nasser, per esempio, non c’era traccia d’indignazione per l’episodio nei discorsi ufficiali della giornata di contestazioni. «C’è chi porta immagini di bambini palestinesi rimasti uccisi negli attacchi israeliani», dice Agmon, «ma non è certo quello il motivo che induce masse di israeliani a scendere in strada». Secondo dati del centro studi Acord, che fa parte dell’Università ebraica di Gerusalemme, la maggioranza del pubblico israeliano continua a pensare che non esistano civili innocenti a Gaza (circa tre quarti se si limita il campione al pubblico israeliano ebraico).

Israele scende in piazza senza sosta da quasi tre anni. Nei primi tre trimestri del 2023 la contestazione era incentrata sulla riforma del sistema giudiziario voluta dal governo, il più di destra della storia di Israele. La mobilitazione ha avuto successo nel rallentare l’iter della riforma, a costo di provocare una lacerazione profonda all’interno del paese. Dopo il 7 ottobre, gli attivisti hanno messo i meccanismi organizzativi della protesta al servizio della popolazione israeliana colpita, e per qualche mese si sono interrotte le contestazioni antigovernative. Da allora il governo di estrema destra, che non rappresentava più la maggioranza della popolazione secondo i sondaggi, ha bollato qualsiasi espressione di dissenso con le proprie politiche estremiste come forme di tradimento del paese in tempo di guerra. Malgrado ciò, le piazze sono tornate a riempirsi per chiedere il rilascio degli ostaggi.

Netanyahu e i suoi sono sembrati disposti a correggere il tiro soltanto per rispondere a pressioni esterne, in particolare quelle dell’amministrazione americana. Tanto che la piazza di Tel Aviv, oramai, rivolge le proprie preghiere per un accordo a Trump, e non, come sarebbe naturale, al governo israeliano. Nel frattempo, gli appelli contro il «genocidio» di Gaza del grande scrittore David Grossman, o contro i «crimini di guerra» dell’ex premier Ehud Olmert, cadono nel vuoto, rivelando soltanto la minore influenza di queste figure. Nell’esclusione totale della questione palestinese, in un certo senso, la piazza continua a somigliare a quella del periodo precedente il 7 ottobre.

