Continua l’offensiva aerea contro l’Iran, altri alti ufficiali iraniani morti nei raid. Il premier Netanyahu in un videomessaggio sostiene di avere il pieno appoggio di Trump, mentre l’Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz. A detta dell’Idf, l’Iran avrebbe accumulato abbastanza uranio per realizzare «15 bombe atomiche»

Durante tutta la giornata di sabato si sono susseguite le dichiarazioni aggressive dei leader israeliani mentre sono continuati gli attacchi dell’aeronautica dello Stato ebraico contro obiettivi in Iran, aspettando una nuova pioggia di missili balistici iraniani su Israele prevista in serata e nella notte fra sabato e domenica. L’esercito ha dichiarato l’Iran primo fronte di guerra, declassando Gaza ad «arena secondaria».

Potente esplosione

Le agenzie di stato iraniane hanno riferito di un attacco con drone israeliano che avrebbe colpito una raffineria strategica nella città portuale di Kangan, nel sud dell’Iran, provocando una potente esplosione e un vasto incendio. Tre guardiani della rivoluzione sarebbero stati uccisi nel nord-ovest dell’Iran oltre che due comandanti militari in un luogo non specificato del paese. Dall’inizio dell’escalation si è a conoscenza di 78 morti a Teheran e di 18 a Tabriz, nel nord del paese, ma di fatto non esistono dati e informazioni affidabili.

Il premier Netanyahu ha dichiarato di avere il pieno appoggio del presidente americano Trump e ha detto: «A breve vedrete i jet dell'aeronautica militare israeliana sorvolare i cieli di Teheran. Colpiremo ogni sito e ogni obiettivo del regime degli ayatollah». E ancora: «Il nostro obiettivo è fermare la doppia minaccia dell'Iran volta ad annientare lo Stato di Israele: sia il nucleare che i missili balistici.

Quello che hanno visto finora (gli ayatollah, ndr) è niente rispetto a ciò che sentiranno nei prossimi giorni». Il ministro della Difesa Katz gli ha fatto eco con parole ancora più minacciose: «Se Iran continuerò a colpire il fronte interno israeliano con i suoi missili, Teheran brucerà, il dittatore iraniano tiene i residenti di Teheran in ostaggio delle sue politiche criminali». Il portavoce dell’esercito Effie Defrin ha dichiarato: «Abbiamo acquisito la supremazia aerea sopra la capitale».

Sulla radio militare Gal Galatz ex quadri delle forze di sicurezza commentano euforici «è aperta la strada verso Teheran», celebrando come Israele sarebbe vicina ad ottenere la stessa libertà di azione nei cieli iraniani che esercita indisturbata da anni su quelli palestinesi, libanesi, siriani. E come la pianificazione congiunta fra i rami degli apparati di sicurezza abbia prodotto un attacco a sorpresa efficace.

A Teheran il regime risponde alle minacce, mentre solo i timori per la propria sopravvivenza ne contengono la reazione. Un parlamentare iraniano ipotizza la chiusura dello stretto strategico di Hormuz, davanti al porto di Bandar Abbas.

La Guida Suprema Ali Khamenei afferma che Israele avrebbe «suggellato il suo amaro e doloroso destino» attaccando l'Iran. Abolfazl Shekarchi, il portavoce delle forze armate, ha affermato che anche il suo complice, gli Usa «pagherà un prezzo pesante». Ognuna di queste dichiarazioni viene letta dalla televisione di stato a intervalli di pochi minuti. Non solo: l'Iran ha avvertito la Gran Bretagna e la Francia che attaccherà le loro basi militari in Medio Oriente «se contribuiranno a sventare i nostri attacchi contro Israele», come riferiscono i media iraniani citati da Reuters.

Il canale Irinn mostra le immagini dei comandanti e scienziati caduti nel primo attacco, con sullo sfondo l’audio di recitazioni del Corano. Sui social media alcuni iraniani anti-regime celebrano l’eliminazione del comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami, definendolo un «assassino» a causa del suo ruolo nella repressione delle proteste “Donna, vita, libertà” a fine 2022.

Censura militare

Con la nuova offensiva è arrivato anche un significativo irrigidimento delle regole della censura militare israeliana. Infatti, molti dettagli sui danni provocati della prima notte di attacchi iraniani su Israele non sono emersi. Il bilancio ufficiale è di 100 missili balistici lanciati dei quali 10 non sono stati intercettati prima dell’impatto sul territorio israeliano.

Fra questi ci sono sia quelli che le forze di sicurezza hanno deciso di non intercettare, visto che erano fuori bersaglio, sia quelli che hanno effettivamente bucato i sistemi di difesa. Ma in verità molte delle location degli impatti sono tenute sotto silenzio. È chiaro comunque che, come confermano le testimonianze dei residenti di Tel Aviv, la capacità dell’Iran di far male a Israele sul fronte interno è di gran lunga superiore a quella di Hamas, Hezbollah e degli altri nemici. Di tutt’altra entità la capacità di colpire, il livello di penetrazione e le esplosioni.

Ieri sono stati rivelati i nominativi di due delle tre vittime israeliane, di cui una, Eti Cohen Angel, uccisa a Ramat Gan, il quartiere di Tel Aviv dove si trova anche la residenza dell’ambasciatore italiano. Circa 70 sarebbero i feriti. L’Idf ha fatto sapere che fra loro ci sono anche sette soldati, ma senza specificare quale sia stata la base ad essere stata colpita. I palazzi danneggiati vengono spesso collocati in maniera vaga nel «centro del paese».

Anche sui danni provocati da Israele in Iran è difficile avere un quadro chiaro. Presso l’impianto nucleare di Isfahan, nell'Iran centrale, è stato attaccato un edificio utilizzato per l'arricchimento dell'uranio.

L’Idf ha anche confermato di aver attaccato l’impianto nucleare di Fordow, considerato più protetto e dotato di strutture sotterranee. Esplosioni si sono registrate a Natanz, sede di un importante impianto nucleare, nonché a Teheran. Sarebbero già centinaia gli obiettivi colpiti da Israele dall’inizio dell’escalation.

Oltre 200 aerei israeliani sono stati coinvolti negli attacchi iniziali contro l’Iran verso le 3 del mattino di giovedì. L’operazione, soprannominata “Leone in ascesa”, è diretta contro il programma nucleare iraniano, contro le fabbriche di missili balistici e altre infrastrutture militari strategiche. Secondo l’Idf, l’Iran avrebbe attualmente abbastanza uranio arricchito per costruire 15 bombe nucleari. Per questo motivo Tel Aviv ha dichiarato di «non potere più aspettare». Nel frattempo, lontano dai riflettori, continuano anche i massacri nella striscia di Gaza.

