Ha ucciso l’attivista palestinese Hathaleen. Il 94 per cento delle indagini su crimini contro palestinesi in Cisgiordania è finito senza neppure processo

Yinon Levi, il colono israeliano accusato di aver ucciso l’attivista palestinese Awdah Hathaleen, questo lunedì si aggirava di nuovo indisturbato nella zona di Umm Al Kheir, in Cisgiordania.

In un video postato sui social media da Yuval Abraham – regista del documentario premio Oscar No other land con il quale il giovane insegnante palestinese ucciso aveva collaborato – lo si vedeva camminare insieme a un uomo armato di mitra in prossimità dello stesso villaggio dove Hathaleen è stato ucciso a colpi di arma da fuoco appena una settimana fa.

Doppi standard

Il colono – sanzionato da Ue e Canada – è stato rilasciato dagli arresti domiciliari; tutto ciò mentre sette residenti del villaggio arrestati da polizia ed esercito israeliani nell’ambito dello stesso caso rimangono invece in prigione accusati di aver lanciato pietre contro Levi, in uno scontro filmato dal cugino di Hathaleen e diffuso online; nel video si vede anche Levi sparare con una pistola nella direzione fuori campo da cui provengono urla in arabo.

«Incredibile, no?» dice a Domani al telefono da Umm Al-Kheir Oneg Ben Dror, attivista dell’ong israeliana Physicians for Human Rights, con nel sottofondo i rumori di un bulldozer operante nella zona, guidato dai coloni dell'insediamento di Carmel, letteralmente attaccato a Umm Al-Kheir. «Tra i detenuti dagli israeliani ci sono persone che non erano neanche presenti al momento dell’uccisione di Awdeh».

Secondo quanto risulta a Ben Dror, Levi ha trascorso la prima notte in carcere, dopo che i palestinesi del villaggio hanno chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. Poi però gli sono stati concessi gli arresti domiciliari fino a domenica.

L’avvocato di Levi ha ammesso che il suo assistito ha aperto il fuoco, ma non ha collegato gli spari alla morte di Hathaleen e ha rivendicato la legittima difesa per il colono, spiega Ben Dror. La morte dell’attivista rimane per ora senza un responsabile, sebbene testimoni oculari puntino il dito senza alcun dubbio su Levi, in linea con comportamenti denunciati da varie organizzazioni israeliane da anni.

Nessuna giustizia

L’ong israeliana Yesh Din ha monitorato casi di questo genere dal 2005 e ha concluso che negli ultimi vent’anni il 94 per cento delle indagini su sospetti crimini commessi da israeliani contro palestinesi in Cisgiordania è finito senza neanche un processo.

Nei rimanenti casi di crimini "ideologicamente motivati", solo il 3 per cento ha portato a condanne, dice Yesh Din in uno studio pubblicato a gennaio.

Gli scontri tra coloni e residenti palestinesi, che si erano intensificati già prima del 7 ottobre 2023 e dell’inizio della guerra a Gaza, sono ormai all’ordine del giorno. Secondo l'ufficio di coordinamento per gli affari umanitari dell'Onu, Ocha, ci sono stati almeno 24 attacchi da parte di coloni tra il 22 e il 28 luglio, incluso quello che ha portato alla morte di Hathaleen. Questi attacchi hanno causato lo sfollamento di 17 famiglie, per un totale di 101 persone, inclusi 53 bambini, e il ferimento di 7 palestinesi, oltre all’uccisione di Hathaleen.

Il villaggio di Umm Al Kheir ha subìto 16 attacchi di coloni dal 2020, sempre secondo Ocha. In febbraio Domani aveva visitato la comunità e i residenti avevano denunciato la distruzione con bulldozer di pollai e ovili due settimane prima da parte dei coloni dell’insediamento limitrofo. Lo scontro di una settimana fa è il settimo episodio di violenza dei coloni dall’inizio di quest’anno.

Violenza simbolica

Le autorità israeliane, che hanno concluso l’autopsia del corpo dell’attivista mercoledì scorso, non hanno ancora restituito il corpo alla moglie e alla sua famiglia affinché possano seppellirlo; tra le condizioni poste per la consegna della salma vi è che al funerale partecipino massimo 15 persone, che sia fatto di sera, che non vengano allestite delle tende per i rituali di lutto della famiglia e che non ci sia un sermone religioso durante la cerimonia.

La famiglia ha rifiutato e più di 60 donne del villaggio, compresa la moglie di Hathaleen, hanno iniziato uno sciopero della fame giovedì per riavere il corpo e celebrare il funerale, racconta Ben Dror. «Non vedono altro modo per poter riavere il loro caro».

© Riproduzione riservata