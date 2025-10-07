Israeliani che difendono palestinesi. «Da dove viene tutta questa violenza?»

Dopo l’attacco di Hamas di due anni fa, gli assalti da parte di nazionalisti e settlers sono cresciuti in modo esponenziale. «Visto che non si può fare niente per Gaza, cerchiamo di proteggere con i nostri corpi i contadini di queste terre», raccontano i volontari ebrei

«Se prendo seriamente la liberazione della Palestina e il mio essere un’ebrea antisionista, mettere a rischio il mio corpo è un efficace contributo che io e altri ebrei possiamo dare». Anna Lippman, un’attivista contro l’occupazione israeliana della Cisgiordania, cerca di proteggere con la sua presenza le comunità palestinesi dei Territori contro le demolizioni ordinate dalle autorità o gli attacchi dei coloni. «Dopo il 7 ottobre, molte più persone hanno iniziato ad andare nel West Bank a proteg