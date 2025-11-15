In Cile la favorita è la comunista Jeannette Jara

Le urne si aprono il 16 novembre, e la partita non sarà facile: i candidati di destra – uno più radicale dell’altro – si contenderanno l’accesso al secondo turno e, se uniti, potrebbero vincere facilmente. I sondaggi latinoamericano ci hanno però abituato alle sorprese: solo le urne, come sempre, diranno la verità

Jeannette Jara è in testa nei sondaggi per il primo turno delle elezioni presidenziali in Cile. La candidata comunista è riuscita nel difficile compito di tenere assieme il centrosinistra e ridare fiducia a un elettorato che il presidente Gabriel Boric ha, in parte, deluso. Ma il primo posto al primo turno, anche diventasse realtà, nasconde una corsa complicata verso il ballottaggio. I candidati di destra si contenderanno l’accesso al secondo turno e, se uniti, potrebbero vincere facilmente. L’A