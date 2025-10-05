Su un furgone in Cisgiordania i medici palestinesi e israeliani seminano pace

true false

L’appuntamento è oltre il checkpoint di Taybeh. Il furgone della clinica mobile dell’ong di medici Physicians for Human Rights-Israel (Phri) si ferma poco dopo essere entrato in Cisgiordania per far salire una decina di dottori e infermieri palestinesi. Hanno raggiunto il punto di incontro a piedi, attraversando i campi che separano la strada da Tulkarem, con le borse contenenti la loro attrezzatura: l’esercito israeliano ha sbarrato la maggior parte degli accessi alla città e camminare è la man