Su un furgone in Cisgiordania i medici palestinesi e israeliani seminano pace

Giovanni Legorano
05 ottobre 2025 • 07:00

I medici di Tulkarem a piedi, quelli israeliani attraverso un checkpoint, si ritrovano per portare cure. L’ambulatorio di Physicians for Human Rights-Israel porta sollievo come può a pazienti e sfollati

L’appuntamento è oltre il checkpoint di Taybeh. Il furgone della clinica mobile dell’ong di medici Physicians for Human Rights-Israel (Phri) si ferma poco dopo essere entrato in Cisgiordania per far salire una decina di dottori e infermieri palestinesi. Hanno raggiunto il punto di incontro a piedi, attraversando i campi che separano la strada da Tulkarem, con le borse contenenti la loro attrezzatura: l’esercito israeliano ha sbarrato la maggior parte degli accessi alla città e camminare è la man

Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group