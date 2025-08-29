Licenziata Susan Monarez, giudicata troppo ostile al mondo dei no-vax, il successore Jim O'Neill ha lavorato per diversi anni per il mega donatore dei repubblicani trumpiani Peter Thiel e non ha alcuna formazione medica. Tutto questo mentre in Texas l’epidemia di morbillo sta peggiorando al punto che l’Oms ha lanciato un’allerta con quasi 400 casi e i primi morti dopo dieci anni

Il braccio di ferro tra l’amministrazione Trump e la principale agenzia sanitaria degli Stati Uniti continua ad aggravarsi, con il ministro della Salute Robert Kennedy Jr. scettico sui vaccini (nonostante le rassicurazioni date a suo tempo in Commissione del Senato durante la ratifica della sua nomina) che ha promesso di assumere il controllo dell’agenzia dopo il licenziamento del suo direttore. Così Jim O’Neill ha preso il posto di Susan Monarez, giudicata troppo ostile al mondo dei no-vax. O’Neill, vicesegretario alla Salute degli Stati Uniti, è stato scelto dalla Casa Bianca per prendere il posto della direttrice dei Centres for Disease Control and Prevention (Cdc), rimossa brutalmente mercoledì dall’incarico dopo appena un mese.

Investitore nel settore biotecnologico e speech writer per il dipartimento della salute durante l’amministrazione di George W. Bush, il nuovo direttore ad interim dei Cdc non ha alcuna formazione medica, ma questo non sembra essere un problema per l’amministrazione pubblica che in materia sembra prediligere la fedeltà ideologica alla competenza scientifica. O’Neill ha lavorato come ceo per diversi anni per il mega donatore dei repubblicani Peter Thiel.

Durante la pandemia di Covid, O’Neill ha espresso pubblicamente il suo sostegno a trattamenti non comprovati e non supportati da prove scientifiche, tra cui l’ivermectina e la idrossiclorochina, nonché la vitamina D come presunta «profilassi». Ha anche pubblicato diverse teorie cospirative sui social media, tra cui l’affermazione infondata secondo cui «il nome #covid è stato scelto per nascondere l’origine del virus. Questo nome ha reso più difficile lo studio e forse ha rallentato la risposta». Nessun accenno all’uso dei vaccini come arma risolutiva contro la pandemia.

Il licenziamento di Monarez ha suscitato ampie condanne sia da parte delle istituzioni mediche che dei rappresentanti della sinistra democratica. «RFK Jr. sta emarginando i leader scientifici che si rifiutano di sostenere senza riserve le sue pericolose teorie del complotto e di manipolare la scienza», ha denunciato il senatore Bernie Sanders, chiedendo un’indagine del Congresso. Sebbene le dimissioni di Monarez fossero state annunciate dal dipartimento della Salute, lei le ha negate tramite i suoi avvocati e ha accusato Kennedy Jr. di perseguire una politica che «mette in pericolo la vita di milioni di americani». La Casa Bianca ha quindi formalizzato il suo licenziamento, ma il suo avvocato ha denunciato la procedura come «legalmente insufficiente».

La vicenda, ricca di colpi di scena come è ormai consuetudine nella vita politica americana, ha evidenziato i forti disaccordi tra l’amministrazione Trump e gli scienziati delle agenzie federali e ha portato diversi alti funzionari del Cdc a dimettersi per protesta. Una buona occasione per le agenzie europee per procurarsi scienziati di fama in fuga da Trump. Giovedì, mentre lasciavano la sede centrale dell’istituzione ad Atlanta, sono stati applauditi dai colleghi e hanno promesso di continuare a lottare per difendere il lavoro dell’agenzia, che svolge un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie croniche e infettive.

Il cambio di leadership del Cdc arriva anche a poche settimane di distanza dall’attacco alla sede centrale dell’agenzia da parte di un aggressore contrario al vaccino contro il Covid-19. In seguito all’attacco armato, in cui è morto un agente di polizia, i dipendenti del Cdc hanno accusato Rfk Jr. di averli messi in pericolo diffondendo disinformazione sui vaccini. Da quando è entrato in carica, Kennedy Jr. ha avviato una radicale revisione delle agenzie sanitarie statunitensi e della politica vaccinale del paese, licenziando esperti di spicco, limitando l’accesso ai vaccini contro il Covid e tagliando i finanziamenti per lo sviluppo di nuovi vaccini. Tutto questo mentre in Texas l’epidemia di morbillo sta peggiorando al punto che l’Oms ha lanciato un’allerta con quasi 400 casi e i primi morti dopo dieci anni.

