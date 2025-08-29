Licenziata Susan Monarez, giudicata troppo ostile al mondo dei no-vax, il successore Jim O'Neill ha lavorato per diversi anni per il mega donatore dei repubblicani trumpiani Peter Thiel e non ha alcuna formazione medica. Tutto questo mentre in Texas l’epidemia di morbillo sta peggiorando al punto che l’Oms ha lanciato un’allerta con quasi 400 casi e i primi morti dopo dieci anni
Usa, il nuovo capo dell’agenzia sanità voluto da Trump? È un complottista ignaro di medicina
29 agosto 2025 • 20:15
Licenziata Susan Monarez, giudicata troppo ostile al mondo dei no-vax, il successore Jim O'Neill ha lavorato per diversi anni per il mega donatore dei repubblicani trumpiani Peter Thiel e non ha alcuna formazione medica. Tutto questo mentre in Texas l’epidemia di morbillo sta peggiorando al punto che l’Oms ha lanciato un’allerta con quasi 400 casi e i primi morti dopo dieci anni