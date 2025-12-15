Condannato Jimmy Lai: la morsa di Pechino su Hong Kong si fa sempre più stretta

Dopo un processo durato più di due anni, Jimmy Lai, uomo d’affari e fondatore del giornale pro-democrazia Apple Daily, è stato giudicato colpevole di collusione con forze estere, e sedizione – crimini che possono comportare fino all’ergastolo. Il verdetto viene un giorno dopo l’annuncio da parte del Partito democratico di Hong Kong di essere costretto a sciogliersi. Non è un caso

