Che futuro ha il premier israeliano dopo l’attacco all’Iran? Per il grande scrittore israeliano «la vittoria su Teheran lo mette in una posizione molto migliore in vista di possibili elezioni. Ora può siglare un accordo lasciando che Ben Gvir e i coloni se ne vadano, e andare al voto nelle vesti del leader che ha sconfitto gli ayatollah e liberato i rapiti». I sondaggi, per ora, gli danno ragione

«Netanyahu ha mantenuto viva la guerra a Gaza per tutto questo tempo con il meschino scopo politico di mantenere il patto con l’ala destra dei coloni nel suo governo», ci scrive su whatsapp il grande scrittore israeliano Etgar Keret.

«La vittoria sull’Iran mette Bibi in una posizione molto migliore in vista delle elezioni. Ora può siglare un accordo su Gaza lasciando che Ben Gvir e i coloni se ne vadano, e andare a elezioni nelle vesti del leader che ha sconfitto l’Iran e liberato i rapiti».

Rimbalzo nei sondaggi

L’offensiva lanciata il 13 giugno contro l’Iran secondo i sondaggi è valsa a Netanyahu un tesoretto di voti. Alla domanda su chi preferirebbero come primo ministro, per la prima volta quest’anno gli israeliani hanno scelto Netanyahu invece del principale contendente Naftali Bennett (il 38 per cento è per Bibi e il 35 per cento per Bennett). Il rimbalzo potrebbe non bastare a rendergli conveniente andare a nuove consultazioni prima della scadenza di ottobre 2026, a meno di ripensare la rete di alleanze.

Ma, come dice Keret, può comunque decidere come sfruttarlo. «Se fossi in lui, sceglierei la strada dell’accordo nella Striscia. Perché l’alternativa sarebbe prolungare la guerra di Gaza e, al prezzo di mantenere intatto il suo governo, perdere quel poco di rispetto che il mondo e la maggioranza della popolazione israeliana hanno ancora per lui. Se continuerà così rinuncerà alla sua eredità e sarà ricordato per sempre come colui che ha abbandonato i rapiti in cambio di un cinico accordo politico».

Un indizio che possa andare in questa direzione potrebbe essere la dichiarazione di domenica in cui ha parlato della liberazione degli ostaggi come obiettivo primario della guerra.

Lo shock del 7 ottobre avrebbe potuto, e forse dovuto, sconvolgere la visione del mondo di Netanyahu. Indurlo ad un sofferto riesame delle proprie convinzioni, o persino precipitarlo in una profonda crisi personale. In fondo le sue colpe erano evidenti. Non a caso, nei primi mesi, malgrado stesse guidando il paese in tempo di guerra, la sua popolarità aveva subito una caduta verticale.

Nell’anno precedente, aveva trascinato il paese in un vortice di lacerazioni interne, compromettendone anche lo stato di allerta. A lungo aveva contato su Hamas per spaccare il campo palestinese, pensando, come ha detto in un audio trapelato da uno dei suoi interrogatori con la polizia, di poter sempre «tenere sotto controllo il livello delle fiamme».

Quando la sua “pace della forza” ha rivelato tutti i suoi limiti Bibi non ha accettato le responsabilità. «La narrazione di Bibi è che il 7 ottobre è successo a causa delle manchevolezze dell’esercito e delle manifestazioni contro la riforma giudiziaria, mentre la guerra all’Iran è tutto merito suo», afferma sempre Keret. «È una bugia, ma in qualche modo ci sono persone che la accettano».

Le scelte di Bibi

Come Begin, il suo predecessore alla guida del campo revisionista israeliano, Netanyahu avrebbe potuto finire i suoi giorni barricandosi in casa e scomparendo, contrito e pieno di rimorsi, dalla scena pubblica. Ma ha deciso di rimanere in sella, senza rinunciare alle teorie che lo hanno guidato fin dagli albori della sua ascesa politica.

L’annientamento di Hamas doveva essere la premessa necessaria per ricostruire il suo profilo politico. Quanto a Hezbollah, la milizia sciita libanese che aveva attaccato Israele l’8 ottobre, all’inizio pensava che sferrare un attacco frontale avrebbe provocato danni troppo ingenti sul fronte interno.

Solo un anno più tardi, fiutando la maggiore debolezza del nemico, ha deciso di andare fino in fondo. Ha aperto il nuovo atto con la famosa esplosione delle radioline dei miliziani, facendo titolare al suo tabloid Israel Haiom, in caratteri cubitali, «Oltre ogni immaginazione». E ha chiuso con l’invasione di terra e l’azzardo dell’eliminazione del leader iconico Hassan Nasrallah.

Passano ancora tre mesi e, l’8 dicembre, cade Assad, architrave della ragnatela sciita e ponte strategico fra Teheran e Beirut. È qui che Netanyahu sente che la ruota della fortuna torna a girare dalla parte giusta. Visita il Golan, furbescamente “allargato” approfittando del vuoto di potere oltreconfine, e si fa fotografare con una nuova scintilla negli occhi.

Scacchiere strategico

Per Bibi quello che conta non è il cataclisma umanitario di Gaza, né gli oltre 50mila morti, dei quali poco importa al pubblico israeliano, ma il fatto che il formidabile effetto domino scatenato dal 7 ottobre stia ridisegnando lo scacchiere strategico in maniera favorevole. Il successo nello scontro con l’Iran, da decenni la sua ossessione personale, con il coinvolgimento non scontato degli Usa, è la ciliegina sulla torta. Bibi torna a farsi vedere in piazza e in tv per cantare vittoria, questa volta in sintonia con l’opinione pubblica.

Ma la realtà sul campo è più complicata. «I media la stanno vendendo come una grande vittoria, ma ci sono migliaia di feriti e più di 10 mila case/appartamenti distrutti», commenta Keret. «Quasi tutti nel paese hanno un amico che ha perso la casa o che ha visto le finestre della propria abitazione saltare in aria».

E ancora: «Credo che la maggior parte delle persone abbia la sensazione che siamo stati colpiti più duramente di quanto siamo disposti ad ammettere. Nella guerra tra gli eserciti, Israele ha vinto, ma non è stata una passeggiata come cercano di farci pensare. Abbiamo pagato un prezzo molto alto. L’impatto psicologico è forte, anche se in molti casi è stato superato».

Ma tanto basta a Bibi. L’operazione serra i ranghi della coalizione, l’Ufficio del premier posta immagini affiancando la data del 7 ottobre a quella del 23 giugno, il giorno del cessate il fuoco con Teheran: sarebbe il cerchio che si chiude.

Nelle settimane precedenti l’inizio di questa guerra, sui media israeliani, Netanyahu aveva promesso come imminente l’estensione della sua “pace della forza” fino a comprendervi anche l’Arabia Saudita. Ora, dopo la guerra dei 12 giorno con l’Iran, il miraggio di Bibi è proprio quello di usare la vittoria sull’“asse del male” per cancellare il peccato originale del 7 ottobre e riprendere le fila degli accordi di Abramo.

Il 26 giugno Bibi ha detto: «Questa vittoria apre un’opportunità per un allargamento storico degli accordi di pace. Ci stiamo lavorando vigorosamente». In questo è ancora una volta in tandem con Trump. Che nei giorni scorsi è intervenuto per chiedere l’archiviazione dei suoi processi per corruzione.

