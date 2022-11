A piazza Svobody, nel centro di Kherson, i primi militari ucraini sono stati accolti dalla folla al grido di «Vsu!», la sigla delle forze armate di Kiev. Circolano sui social le prime immagini della “liberazione” del capoluogo, sotto occupazione russa da marzo. Si vedono bambini avvolti nel bicolore e adulti commossi che si abbracciano e si scattano dei selfie.

Poche ore prima, il ministero della Difesa russo aveva annunciato il ritiro completo di tutte le truppe, circa 30mila uomini e 5mila tra automezzi e mezzi corazzati, sulla sponda orientale del fiume Dnipro.

Il Contesto

La regione, formalmente annessa alla Russia con un referendum popolare mai riconosciuto da Kiev e dall’Occidente, rappresenta uno snodo centrale nell’andamento del conflitto, soprattutto da un punto di vista strategico. Il porto di Kherson è un importante sbocco commerciale sul mar Nero ma, soprattutto, dalla città passano le vie di accesso per la Crimea, penisola contesa e sotto potestà russa dal 2014.

A metà ottobre Mosca aveva avviato lo sfollamento dei civili, in buona parte russofoni, dall’area, motivando la scelta con la necessità di un maggiore spazio di manovra per le truppe.

Due giorni fa il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha annunciato la ritirata dell’esercito. In queste ore i militari russi hanno quindi abbandonato le posizioni difensive occupate da mesi, a ovest del centro abitato.

Ma all’arretramento sul campo di battaglia non è seguito alcun passo indietro sul terreno diplomatico. Kherson resta «una regione russa», ha spiegato ai giornalisti Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. «È stato stabilito legalmente e non ci possono essere cambiamenti in questo senso».

