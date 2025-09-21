trump ha detto che gli usa difenderanno la polonia in caso di attacco russo

Kiev, la prova di forza di Putin: il nucleare tattico non è più tabù

Luca Ciarrocca
21 settembre 2025 • 19:18

Il Cremlino non userà l’atomica per vincere in Ucraina o per un’escalation totale. Lo scopo potrebbe essere un altro. Creare uno shock politico così potente da costringere la Nato a negoziare. E l’Italia diventa un bersaglio per le basi

L’uso di un’arma nucleare tattica da parte della Russia non è più un tabù da film apocalittico, ma un’opzione strategica con obiettivi precisi, secondo un nuovo, inquietante rapporto della Rand Corporation. L’analisi del think tank americano smonta l’idea di un’escalation totale: il Cremlino non userebbe l’atomica per vincere la guerra in Ucraina, ma per creare uno shock politico così potente da costringere la Nato a negoziare un passo indietro. In questo scenario di “colpi dimostrativi” o attac

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)