Il leader nordcoreano ottiene concessioni da Pechino, che ha promesso di «consolidare le relazioni bilaterali»; e da Mosca, che costruirà un ponte che collegherà la Russia con la Corea del Nord. Intanto la Cina si arrabbia con Trump: basta pressioni su di noi per fermare la guerra

Cavalcando l’onda del campo ex comunista che per alcuni sta prendendo corpo, abile a trattare sia con Pechino che con Mosca, tanto da ottenere concessioni da entrambe. Così Kim Jong-un, che non aveva mai partecipato a un incontro internazionale di tale portata, è uscito vincitore dai vertici a margine della parata di Pechino del 3 settembre.

Nella capitale cinese non si vedeva dal 2019. Xi Jinping l’ha convocato giovedì per un faccia a faccia di cui i media locali dato conto venerdì 5. La leadership di Pechino aveva osservato negli ultimi tempi la Corea del Nord (unico paese formalmente alleato della Cina) avvicinarsi sempre più alla Russia. È stato proprio Kim - lo ha rivelato lui stesso a Pechino con Vladimir Putin - a voler inviare truppe nordcoreane nella regione del Kursk e rifornire di proiettili Mosca (mentre i sudcoreani hanno dato artiglieria a Washington in modo che gli Usa potessero armare Kiev senza rimanerne sforniti) per il conflitto contro l’Ucraina.

Pechino ha reagito protestando contro la richiesta di Trump ai paesi europei di fare pressione sulla Cina per convincere la Russia a fermare la guerra: «Ci opponiamo fermamente alla pratica di trascinare la Cina nella questione (della guerra in Ucraina, ndr) e alle cosiddette “pressioni economiche” sulla Cina», ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri, Guo Jiakun.

Atomica sparita

Xi ha detto a Kim che «il Partito comunista cinese e il governo sono disposti a mantenere, consolidare e sviluppare le relazioni bilaterali». E ha invitato Kim a rafforzare tra i due vicini il «coordinamento strategico sulle questioni internazionali e regionali, a tutela degli interessi reciproci». Xi ha parlato di «amici che condividono lo stesso destino», tuttavia per la Cina l’intenzione di Kim di «non mollare mai» sulle sperimentazioni di armi nucleari contrasta con il tentativo di de-nuclearizzare un “amico” fonte d’instabilità. Nell’incontro di giovedì, nei comunicati ufficiali, il tradizionale obiettivo cinese è sparito. Segno, probabilmente, che il “campo anti-Usa”, in una fase particolarmente delicata come quella del caos alimentato dalla seconda presidenza Trump, preferisce mettere da parte le differenze. La Cina in compenso si è impegnata a irrobustire l’assistenza economica all’amico impoverito che dipende dalla seconda economia del pianeta, praticamente il suo unico partner commerciale.

I media sudcoreani hanno notato che Kim a Pechino è apparso, in una foto che lo ritrae mentre abbraccia Putin (diffusa dal Cremlino), con al polso un orologio IWC Schaffhausen Portofino Automatic da 14mila dollari, mentre la sorella Kim Yo-jong, parte della delegazione che l’ha seguito nella capitale cinese, portava una borsa di Dior che vale circa la metà. Certo non proprio un esempio per la popolazione, da parte di leader comunisti, sebbene i lussuosi gadget potrebbero essere stati regalati ai Kim dai loro ospiti in visite ufficiali all’estero. Tuttavia ciò che conta è il dato politico. E il sudcoreano Korea Times titolava: «Kim Jong-un riporta a casa aiuti economici dalla Cina e garanzie di sicurezza dalla Russia».

Corridoio trans-artico

Venerdì 5 Putin ha annunciato l’intenzione di sviluppare un “Corridoio di trasporto trans-artico”, che dovrebbe creare nuove rotte logistiche e commerciali attraverso attraverso la Siberia, l’estremo oriente russo e la Corea del Nord. Intervenendo all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, il presidente russo ha affermato che la rete si estender con un ponte sul fiume Tumen e a un altro che collegherà la Russia con la Corea del Nord, la cui apertura è prevista per il prossimo anno.

Il vertice Kim-Xi si è svolto due giorni dopo che il leader nordcoreano aveva ricevuto una garanzia di sicurezza da Putin durante l’incontro a Pechino. Mentre non c’è stato alcun trilaterale, Kim si è trattenuto molto più a lungo con Putin (un’ora e mezzo con le delegazioni dei due paesi, più un’ora da soli) che con Xi. Il presidente russo ha elogiato il coraggio delle truppe nordcoreane inviate in Russia, mentre Kim ha promesso di continuare a sostenere Mosca.

Durante i colloqui tra Kim e Putin, il leader nordcoreano si è impegnato a continuare ad aiutare Mosca «in qualsiasi modo» nella sua guerra con l’Ucraina, affermando «lo faremo certamente, come un dovere fraterno». Putin da parte sua ha dichiarato che le relazioni tra Mosca e Pyongyang «hanno assunto un carattere speciale di fiducia e amicizia, un carattere di alleanza». Un’alleanza che era stata formalizzata nel giugno del 2024, quando i due paesi hanno firmato un patto di mutua difesa che li obbliga a fornire assistenza militare «senza indugio» in caso di attacco all’altro.

