Il leader nordcoreano ottiene concessioni da Pechino, che ha promesso di «consolidare le relazioni bilaterali»; e da Mosca, che costruirà un ponte che collegherà la Russia con la Corea del Nord. Intanto la Cina si arrabbia con Trump: basta pressioni su di noi per fermare la guerra
Kim Jong-un va all’incasso alla corte di Xi Jinping. «Sostenere la Russia è un dovere fraterno»
05 settembre 2025 • 19:41
