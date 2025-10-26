La chiesa italiana cambia grazie al sinodo: «Superare le discriminazioni delle persone transgender e omoaffettive»

Votato e approvato il documento conclusivo che parla anche di accoglienza di persone transgender e omosessuali e integrazione per chi vive secondo unioni, convivenze di fatto, matrimoni e unioni civili.

La chiesa italiana alla fine è riuscita a concludere il proprio cammino sinodale iniziato nel 2021 con una serie di indicazioni pastorali che, almeno in parte, sono destinate a lasciare il segno. Nell’aprile scorso, infatti, l'assemblea sinodale composta da poco meno di mille delegati, aveva bocciato a larghissima maggioranza il documento conclusivo: troppo poco incisivo su tanti punti discriminanti, eccessivamente burocratico e formale, fu giudicato - nell’insieme - un elenco di buone intenzion