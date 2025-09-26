la strategia del dragone

La Cina approfitta del caos Usa: «Salveremo l’ordine globale»

Michelangelo Cocco
26 settembre 2025 • 20:14

Il premier Li Qiang parla al posto di Xi: «Lavoriamo insieme per salvare il multilateralismo». Pechino utilizza gli spazi aperti dall’estremismo Maga per allargare la sua influenza

«Attualmente, il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione, l’unilateralismo e la mentalità da guerra fredda stanno riemergendo. Le regole e l’ordine internazionale costruiti negli ultimi 80 anni sono seriamente messi a dura prova». Non poteva essere più esplicito il premier cinese Li Qiang, nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu. Il messaggio è chiaro: è la Cina l’unico vero argine alla deriva trumpiana, allo smontamento degli equilibri del multilateralismo

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.