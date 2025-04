I dazi addizionali del 34 per cento sull’importazione delle merci cinesi negli Stati Uniti segnano una storica frattura nelle relazioni economico-commerciali tra Washington e Pechino. Con il “Liberation Day” – mercoledì 2 aprile, ovvero il giorno dell’annuncio dei dazi da parte di Donald Trump – l’America isolazionista si è presa una rivincita su quella globalista, che aveva corteggiato la Cina, accompagnandola nel 2001 nell’Organizzazione mondiale del commercio e trasformandola in quella «fabbrica del mondo» che le ha venduto per un quarto di secolo beni di consumo accessibili a tutti.

Cambio epocale

Trent’anni fa, Bill Clinton aveva provato a opporsi, assieme ai sindacati e alle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, ma era stato travolto dalla marea della globalizzazione. Cedendo alle pressioni di Corporate America, prima il presidente democratico confermò alla Cina lo status di “nazione più favorita” negli scambi commerciali nel 1994, poi nel 2000 il Congresso stabilì che quelle con Pechino sarebbero diventate «normali relazioni commerciali permanenti».

Dal 2 aprile in poi, tutto ciò è stato spazzato via. Secondo un report di Citi, i dazi del 34 per cento, sommati a quelli del 20 per cento delle scorse settimane e a quelli pre-Trump dell’11 per cento in base alla Section 301 della legge sul commercio, portano le tariffe sui beni importati negli Usa dalla Cina al 65 per cento, più di quanto minacciato da Trump in campagna elettorale. Imposte che rendono per la Cina le esportazioni verso gli Usa proibitive.

«Bullismo unilaterale»

Secondo il magnate repubblicano l’ammontare dei dazi contro la Cina riflette «il tasso combinato di tutte le loro tariffe, barriere non monetarie e altre forme di imbroglio», tra cui gli effetti della manipolazione valutaria e delle barriere commerciali.

Il ministro del commercio di Pechino ha risposto che le misure Usa rappresentano «un tipico atto di bullismo unilaterale, in contrasto con le regole del commercio internazionale». La Cina – ha aggiunto Wang Wentao – «adotterà dure contromisure per salvaguardare i propri interessi».

Wang non ha specificato quali, ma ha invitato gli Usa «a rimuovere immediatamente le tariffe unilaterali e a risolvere le divergenze con i partner commerciali con il dialogo».

Danni collaterali

Un’ulteriore misura che colpirà la Cina, in una fase in cui la sua crescita ha rallentato e dipende ancor più dall’export, sono i dazi – del 46 e del 49 per cento rispettivamente – per i beni che entrano negli States che Trump ha riservato a Vietnam e Cambogia, paesi in cui molte aziende cinesi hanno localizzato la produzione negli ultimi anni.

Tuttavia la leadership cinese si preparava da tempo al Trump II, alla vendetta di Tariff Man per l’accordo con Pechino rimasto lettera morta (anche a causa del Covid) dopo la guerra commerciale del 2018-19.

Strategia di azione

Esattamente una settimana fa, il partito comunista cinese ha ricevuto nella Grande sala del popolo di Pechino i leader di un’ottantina della maggiori multinazionali, principalmente statunitensi, che, proprio in vista dell’offensiva di Trump, hanno ribadito la centralità della Cina per le rispettive strategie di espansione. Continueranno a produrre in Cina, per la Cina e per i mercati asiatici.

Inoltre, con le nuvole grigie che si sono addensate su una globalizzazione sconvolta dalla pandemia, dal risorgere dei nazionalismi e dalla “rinnovata competizione tra grandi potenze”, la Cina ha iniziato da tempo a puntare soprattutto sulla “sua” Asia, oltre che sui paesi emergenti della Belt and Road Initiative (la nuova via della Seta) e dei Brics.

Un altro mondo

L’anno scorso il valore degli scambi Cina-Stati Uniti ammontava a 582 miliardi di dollari, con un deficit per gli Usa di 295 miliardi. Ma i dati dicono che la presunzione di Trump di strappare concessioni servendosi dei muscoli dei consumatori a stelle e strisce si rifà a un mondo che non esiste più. Nel 2024 infatti il principale partner della Cina è stata la dinamicissima Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) con la quale ha scambiato beni per 962 miliardi di dollari.

E che dire dell’Asia orientale, del Giappone (266 miliardi di interscambio nel 2023) e della Corea del Sud (322 miliardi l’anno scorso), paesi con i quali Pechino ha avuto relazioni a tratti tese negli ultimi anni? Qualche giorno fa si sono accordati con la Cina per rafforzare la cooperazione commerciale.

E Wang ha appena detto che Pechino la migliorerà anche con l’Unione europea. La tela diplomatica tessuta a Pechino negli ultimi mesi potrebbe riservare spiacevoli sorprese al supereroe dei dazi.

