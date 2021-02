I cittadini residenti in Cina non potranno più vedere il canale di informazione Bbc World News. A riferirlo è la National Radio and Television Administration (Nrta) che in un comunicato ha dichiarato: «Poiché il canale non soddisfa i requisiti per trasmettere in Cina come canale estero», il programma televisivo «Bbc World News non è autorizzato a continuare il suo servizio all’interno del territorio cinese. La Nrta non accetterà la domanda di trasmissione del canale per il nuovo anno».

Secondo le autorità cinesi, la Bbc ha violato i principi di veridicità e imparzialità del giornalismo pubblicando fake news a danno del dragone. Come riportato da alcuni media cinesi il colosso dell’informazione britannico «descriveva la violenza di strada di Hong Kong come un movimento pro-democrazia e, in una certa misura, esaltava persino i rivoltosi e la loro violenza». Nelle settimane scorse aveva suscitato sdegno e scalpore anche un servizio della Bbc sulle violenze a danno degli uiguri perpetrate dalle autorità cinesi nella regione autonoma dello Xinjiang.

Recentemente il Regno Unito aveva revocato la licenza al China global television network, il canale in lingua inglese della tv statale cinese, perché la sua gestione non era più considerata in regola con la normativa britannica.

