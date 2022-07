La first lady americana, Jill Biden, ha incontrato alla Casa Bianca la controparte ucraina, Olena Zelenska. Al suo arrivo a Washington è stata accolta anche dal presidente Joe Biden. L’incontro con Jill Biden è uno degli impegni di Zelenska nella sua visita negli Stati Uniti. Prima ha incontrato il segretario di Stato, Antony Blinken, e Samantha Power, amministratrice dell’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale.

Blinken ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti verso il popolo ucraino e ha lodato Zelenska per la sua opera a sostegno dei civili durante il conflitto. Mercoledì la first lady ucraina interverrà davanti ai membri della camera dei rappresentanti e del senato a Capitol Hill.

Jill Biden ha fatto sapere che il colloquio con Zelenska avrebbe riguardato questioni relative alla salute mentale delle madri e dei bambini che hanno sofferto «questa tragedia e le sue atrocità». Per Zelenska e Biden non si è trattato del primo incontro: Jill Biden aveva effettuato una visita a sorpresa in Ucraina a maggio. In quell’occasione aveva visto Zelenska in una scuola in una piccola città dell’Ucraina occidentale.

