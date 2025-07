Mosca ha arrestato decine di azeri, di cui due morti in custodia, Baku ha risposto con altrettanti fermi tra i russi. Segnali di sommovimenti nella regione, in cui si sta infilando sempre più la Turchia

Uno scontro diplomatico scatenato da leader autoritari, Vladimir Putin e Ilham Aliyev. Uno smottamento negli equilibri del Caucaso o un’ostilità di facciata che durerà poco. Oppure, ancora, qualcosa che intreccia tutte e tre queste dinamiche. Negli ultimi giorni, tra Russia e Azerbaigian, la tensione è aumentata a tal punto da scatenare quella che sembra una vera e propria crisi tra due paesi storicamente legati.

Azioni e reazioni

Questa spirale è iniziata nella città russa di Ekaterinburg, il 27 giugno. Le forze di sicurezza di Mosca hanno arrestato decine di azeri, o cittadini russi di etnia azera, accusati di essere responsabili di uccisioni o di crimini avvenuti anni e anni fa. I fermi sono stati violenti, veri e propri blitz contro una cinquantina di persone. Violenze proseguite in carcere. Due fratelli, tra i maggiori sospettati e obiettivi dell’operazione, Ziyaddin e Huseyn Safarov, sono infatti morti quando erano già nelle celle russe.

Secondo la versione ufficiale russa, dopo essere stati interrogati uno dei due sarebbe stato colto da un infarto. Sul secondo, invece, il Cremlino non ha fornito indicazioni. Una versione un po’ discordante da quanto denunciato da Baku. Al ritorno delle salme in patria, infatti, l’Azerbaigian ha svolto degli esami, da cui è emerso che entrambi i corpi avevano lesioni interne, costole rotte, segnali di torture.

Dal governo azero sono quindi state lanciate accuse nei confronti di Mosca, per quelli che secondo Baku sono stati raid e omicidi mirati a colpire l’etnia azera. E dalle parole, in poche ore, l’Azerbaigian è passata ai fatti. Il 30 giugno la polizia di Baku ha perquisito la sede locale dell’agenzia statale russa Sputnik e arrestato con l’accusa di frode diversi giornalisti, tra cui il caporedattore Yevgeny Belousov e il direttore Igor Kartavykh.

Oltre a ciò, Baku ha fermato otto informatici altri giovani professionisti russi, accusandoli di traffico di droga e reati cyber. Le immagini di questi uomini in cella, umiliati, coi volti tumefatti, rilasciate appositamente dalle autorità azere sono state una sfida diretta a Mosca.

Le provocazioni sono proseguite con altri arresti reciproci, tra cui quello del leader della comunità azera a Ekaterinburg, prelevato violentemente dai russi in mezzo alla strada, con la convocazione dei rispettivi ambasciatori e con l’annullamento da parte di Baku di eventi culturali russi e appuntamenti istituzionali con vertici di Mosca. Mentre la notizia trapelata di una possibile chiusura delle oltre 300 scuole russe in Azerbaigian non ha avuto seguito per adesso.

Già negli scorsi mesi, si erano verificate gravi tensioni. A dicembre, l’incidente di un aereo dell’Azerbaijan Airlines, probabilmente abbattuto per sbaglio dalle difese aeree russe vicino a Grozny, in Cecenia, era stato il motivo di dissidi tra Putin e Aliyev. Delle 67 persone a bordo, in 38 morirono. Il presidente russo, pur scusandosi per il «tragico incidente», non si assunse veramente la responsabilità dell’accaduto. Mentre il leader azero accusò il Cremlino di voler insabbiare l’incidente. Sulla scia dello scontro, a maggio Aliyev non ha partecipato alla parata a Mosca per il Giorno della Vittoria.

Caucaso in evoluzione

Le tensioni degli ultimi giorni hanno però delle caratteristiche particolari. «I media azeri si sono lanciati in una forte propaganda anti Russia, con toni pesanti e inusuali», spiega a Domani Cesare Figari Barberis, esperto di Caucaso e ricercatore presso lo Institute of Security and Global Affairs alla Leiden University.

Un segnale che qualcosa, almeno in apparenza, sembra essersi rotto tra Baku e Mosca. E che questa spirale non sia scaturita da semplici arresti o dall’abbattimento di un aereo. Nel 2023, l’Azerbaigian ha ripreso il controllo della regione del Karabakh, contesa con l’Armenia. Iniziativa avvenuta sfruttando la distrazione della Russia, in teoria garante della pace tra i due paesi e alleata di Yerevan, concentrata sul conflitto in Ucraina.

A pesare, poi, c’è anche il corridoio di Zangezur, un progetto che collegherebbe l’Azerbaigian con la sua exclave Nakhchivan, passando per il territorio armeno. Facilitando così il collegamento tra Europa e Asia, essenziale per i trasporti commerciali e del gas, ed evitando la Russia. Il piano, che punta su una potenziale distensione con Yerevan, sembra essere tornato in auge dopo mesi. Indiscrezioni di stampa, non smentite, riportano un’accelerazione per l’intesa sul corridoio, favorita dalla mediazione statunitense e turca. Uno scenario inaccettabile per Mosca, che si vedrebbe tagliata fuori.

Tutti elementi che contribuiscono ad alimentare le ostilità attuali tra Baku e Mosca. Figari Barberis, però, non vede «un cambiamento radicale del posizionamento geopolitico azero». «Aliyev persegue da sempre un’accurata politica multivettoriale, che deve bilanciare tra Usa, Europa, Russia, Cina, Turchia e Iran. Questa nuova tensione con Mosca sembra parte del ‘pendolo’ di Baku, che vuole sfruttare oggi i buoni rapporti con l’Ue e una Russia comunque indebolita», spiega sempre il ricercatore.

Tuttavia, la crisi può essere anche vista come «un regolamento di conti tra due autocrati, con Aliyev che pretende da Putin rapporti più alla pari e basati sul rispetto reciproco e non unidirezionale». La telefonata tra il presidente azero e l’ucraino Volodymyr Zelensky, nei giorni della crisi, è un altro segnale mandato al Cremlino. Tuttavia, la previsione di Figari Barberis, è che dopo questo periodo «il pendolo di Baku tornerà ad avvicinarsi al polo russo», anche solo perché Aliyev «sa benissimo che dovrà continuare ad avere a che fare con Mosca».

L’ombrello della Turchia

Nessun vero stravolgimento nel Caucaso, quindi, ma più che altro assestamenti. E in questi sommovimenti, uno spazio se lo sta ricavando la Turchia. Ankara e Baku hanno identità simili e affinità etniche, un rapporto rafforzato negli anni anche per via del supporto turco nella guerra del Nagorno Karabakh.

Nei giorni scorsi Recep Tayyip Erdogan ha esortato diplomaticamente Russia e Azerbaigian «a esercitare moderazione». Il presidente turco ha sentito Aliyev, l’azero gli avrebbe detto di non essere favorevole «a inasprire il problema» con Mosca. Sono dichiarazioni significative solo perché dimostrano come su Baku e sul suo nuovo protagonismo nel Caucaso ci sia l’ombrello della Turchia. A tal punto che già si parla della creazione di una base militare di Ankara in Azerbaigian. Un’ipotesi smacco per il Cremlino, che ha sempre reputato la regione di sua competenza.

