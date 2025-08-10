Uno dei tantissimi lasciti mefitici della guerra in Tigray, iniziata nel novembre 2020 e interrotta – mai veramente conclusa – nel novembre del 2022 con la firma dell’accordo di Pretoria, è il sistematico attacco ai diritti riproduttivi delle donne tigrine al centro di una campagna di abusi sessuali e brutalità atte a bloccare future nascite e limitare la perpetuazione dell’etnia.

A fare luce su questo fenomeno nel fenomeno dai tratti inquietanti ha provveduto, a fine luglio, la pubblicazione del rapporto “You Will Never Be Able to Give Birth” (non sarai mai più in grado di avere figli): Conflict-Related Sexual and Reproductive Violence in Ethiopia curato dall’ Organizzazione per la giustizia e la responsabilità nel Corno d’Africa (Ojah) in collaborazione con Medici per i diritti umani (Phr).

Il report, basato sull’analisi di centinaia di testimonianze, cartelle cliniche e sondaggi tra gli operatori sanitari di Tigray, Amhara e Afar, documenta nel dettaglio gli abusi sistematici commessi prima in Tigray (prevalentemente dai soldati etiopi e dai loro alleati eritrei durante la guerra del 2020-2022) e continuati anche dopo in altre aree, con l’obiettivo di impedire future nascite.

L’indagine

Gli operatori sanitari che hanno visitato migliaia di donne, hanno raccontato di alcune di loro a cui sono stati inseriti con la forza nel grembo sacchetti di plastica, chiodi, pietre – persino lettere ingiuriose – per azzerare la loro capacità di avere figli, con l’obiettivo di «distruggere le comunità e l’etnia tigrina». Secondo i ricercatori, anche uomini tigrini hanno subìto stupri e violenze sessuali.

Questi atti, che costituiscono senza dubbio crimini di guerra e crimini contro l’umanità, sono stati perpetrati a lungo e vengono sistematicamente adottati anche nel presente sia in Tigray che in altri luoghi di conflitto del grande paese africano come ad esempio nelle regioni dell’Amhara e dell’Afar.

E ciò accade perché i crimini per quanto evidenti e noti, non sono mai stati perseguiti dal governo di Addis Abeba né, ovviamente, i perpetratori, almeno i principali organizzatori delle campagne, assicurati alla giustizia.

La percezione di totale impunità ha ingenerato la sensazione che tali metodi possano essere tranquillamente replicati e addirittura forniscano un “modello” di azione efficace nei conflitti. Quando i soldati del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray (Tplf), ad esempio, sono avanzati in alcune zone dell’Amhara e dell’Afar nel 2021, hanno commesso simili atti deliberati di abuso sessuale.

«L’intento della violenza nelle regioni di Amhara e Afar», ha spiegato a The New Humanitarian Payal Shah, coautrice del rapporto e direttrice della ricerca del Phr, «suggerisce che, in alcuni casi, questi crimini sono stati alimentati dalla mancanza di giustizia, responsabilità o riconciliazione per i crimini commessi nel Tigray».

Come detto, i principali artefici di questa brutale campagna anti-riproduzione sono stati i militari etiopi, alcuni gruppi alleati e soldati eritrei. Questi ultimi, secondo il rapporto, sono senza dubbio i maggiori responsabili: l’84 per cento degli operatori sanitari intervistati ha indicato che i sopravvissuti hanno identificato i militari eritrei come i principali colpevoli.

Le violenze

A scorrere alcune delle testimonianze che si trovano nel report si resta allibiti per i livelli di violenza immaginati e realizzati. «Stupri di gruppo che includevano pratiche culturalmente proibite come violenza durante il ciclo mestruale», dichiara un’ostetrica, «inserimento di acciaio nel grembo, stupri di madri davanti alle loro famiglie». «Abbiamo trovato lettere nella vagina delle donne che facevano riferimento a un piano di vendetta per la guerra Etiopia-Eritrea (fine anni Novanta, ndr)» denuncia un’infermiera.

Il rapporto che ha preso in esame testimonianze fino a tutto il 2024, fornisce dati, statistiche e fa emergere un’umanità terribilmente sofferente. Ma lancia anche un disperato allarme: se tali pratiche non verranno stigmatizzate e i perpetratori non saranno perseguiti, le violenze aumenteranno e saranno percepite quali prassi accettabili.

