La linea del fronte decisiva è il mar Nero. E nello scontro non ci sono solo Russia e Ucraina

È in quel mare che la guerra ucraina vive più pienamente il suo carattere di scontro totale. Un eventuale controllo russo di tutta la sponda nord del Mar Nero non sarebbe visto di buon occhio da Erdoğan

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla linea del fronte russo-ucraino, sulla regione di Pokrovsk e sulle pretese russe di prendere in un modo o nell’altro l’intero Donbass, sembra che stia finendo nel dimenticatoio il carattere strategicamente marittimo della guerra in Ucraina. Quello del controllo della sponda nord del Mar Nero è un aspetto tanto importante quanto trascurato del conflitto. Perché dopo il fallimento russo dei primi mesi di guerra, dopo il tramonto dell’ipotesi di un gover