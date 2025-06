I reati ambientali sono un problema di ordine internazionale: non possono essere i singoli stati ad affrontarlo. Per questo diventa sempre più necessario trovare un coordinamento tra gli sforzi di varie realtà, come Cop, Untoc, G20 e Brics

Alla fine del 2024, la polizia federale brasiliana ha smantellato una vasta rete illegale di estrazione dell’oro nel Pará, smascherando un’impresa criminale che si estendeva ben oltre la foresta pluviale. L’operazione, che fa parte di un più ampio giro di vite sulle attività minerarie illecite nei territori indigeni, ha portato alla luce collegamenti con il riciclaggio di denaro sporco attraverso società di comodo e permessi fraudolenti, con fondi rintracciati su conti a Dubai, Miami e Panama.

Durante i raid, le autorità brasiliane hanno sequestrato droni, telefoni criptati e chiatte cariche di carburante – tutti strumenti di un’operazione transnazionale ben finanziata. L’arresto ha confermato il pericolo contro il quale i ricercatori hanno messo in guardia per anni: il crimine ambientale in Amazzonia è ora profondamente intrecciato con il crimine finanziario globale. I gruppi armati che ne sono alla base corrompono i funzionari e operano sempre più su scala industriale.

Il crimine ambientale è diventato così esteso che sta rimodellando l’agenda politica globale, trasformandosi da una preoccupazione di nicchia a un tema urgente della diplomazia internazionale. Le discussioni su come prevenirli sono presenti in modo preminente nei negoziati sul clima delle Nazioni Unite. Ci sono state anche deliberazioni ufficiali attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Untoc), riunioni ministeriali in occasione di vertici economici come il G20, e dichiarazioni congiunte di gruppi geopolitici come i Brics+.

I crimini ambientali sono molto più di una forma di vandalismo ecologico. Possono minare la sicurezza nazionale, la stabilità economica e ostacolare l’azione per il clima e la protezione della biodiversità. Secondo il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, i crimini ambientali, come il disboscamento e l’estrazione illegale, il traffico di animali selvatici e lo scarico di rifiuti pericolosi, generano fino a 280 miliardi di dollari di entrate annue, superando i profitti del traffico di esseri umani e del commercio illegale di armi.

Questi mercati illeciti sono spesso legati a reti di criminalità organizzata e, sempre più spesso, a sistemi transnazionali di riciclaggio di denaro e corruzione, che collegano regioni ricche di risorse in Africa, Asia e America Latina con centri finanziari in Nord America, Europa e Medio Oriente.

Le azioni dell’Onu

La crescente consapevolezza delle minacce transnazionali poste dalla criminalità ambientale sta ridisegnando le risposte internazionali, regionali e nazionali. La perdita di foreste e natura non è più considerata solo un problema ambientale, ma sempre più una priorità per le forze dell’ordine e la giustizia penale.

Alla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cop16), tenutasi in Colombia lo scorso anno, diversi governi e organizzazioni regionali – tra cui l’Organizzazione del Trattato di Cooperazione Amazzonica e la Banca Interamericana di Sviluppo – hanno richiamato l’attenzione sulla relazione tra crimini ambientali e perdita di biodiversità. In vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop30) che si terrà quest’anno in Brasile, la deforestazione illegale e i crimini ad essa associati stanno emergendo come tema potenziale, date le loro implicazioni per la perdita di natura, le emissioni di anidride carbonica e il riscaldamento globale.

Nel frattempo, le Nazioni Unite hanno intensificato gli sforzi per affrontare i crimini ambientali nell’ambito del loro mandato di prevenzione dei crimini transnazionali. Gli sforzi per combattere i crimini forestali e il traffico di animali selvatici hanno guadagnato slancio nell’ultimo decennio, soprattutto dopo la Dichiarazione di Doha del 2015.

Alla fine del 2024, l’Untoc ha istituito un gruppo intergovernativo aperto di esperti incaricato di valutare i quadri giuridici esistenti, identificare le lacune critiche e considerare la fattibilità di stabilire un protocollo Untoc dedicato ai crimini contro l’ambiente. I sostenitori del protocollo, tra cui Brasile, Francia e Perù, sostengono che collegare la prevenzione dei crimini ambientali ai trattati anticrimine aumenterebbe la consapevolezza, rafforzerebbe le capacità di applicazione e favorirebbe una cooperazione legale e tecnica internazionale più prevedibile.

G20 e Brics

Anche molte altre istituzioni intergovernative si stanno inserendo in questi dibattiti e stanno cercando modi per contrastare i crimini ambientali. Il G20, ad esempio, ha intrapreso passi modesti verso l’integrazione dei crimini ambientali nella sua più ampia agenda di stabilità economica e finanziaria.

Nel 2017 ha concordato una serie di «principi di alto livello sulla lotta alla corruzione legata al commercio illegale di fauna selvatica e prodotti derivati». In seguito, al vertice del G20 del 2024 in Brasile, i delegati hanno evidenziato gli effetti finanziari ed economici destabilizzanti dei crimini contro la natura, in particolare quelli derivanti dalle catene di approvvigionamento illegali di materie prime come legname, minerali e prodotti della fauna selvatica. Per la prima volta, il G20 ha approvato collettivamente misure per tracciare e interrompere i flussi finanziari illeciti legati ai crimini ambientali.

Allo stesso modo, il gruppo Brics ha individuato provvisoriamente il crimine ambientale come un punto di reciproca preoccupazione e cooperazione, a seguito di una riunione del 2021 in cui i ministri dell’ambiente degli Stati membri hanno riconosciuto esplicitamente le minacce poste dai crimini contro la fauna selvatica. All’inizio di quest’anno, i ministri degli Esteri dei Brics+ hanno rilasciato una dichiarazione sottolineando l’importanza di affrontare i flussi finanziari illeciti legati ai crimini ambientali. Data la significativa impronta economica globale del gruppo il crescente allineamento su questo tema invia un messaggio forte.

Armonizzare le agende

Naturalmente, coordinare e conciliare questi diversi sforzi internazionali rappresenta una sfida. Ogni forum affronta i crimini ambientali in modo diverso. Mentre le Cop si occupano di proteggere il clima e la natura, l’Untoc si concentra sull’applicazione della legge e sulla giustizia penale, mentre il G20 e i Brics+ si occupano principalmente dei flussi finanziari illeciti. Il compito è ora quello di dare coerenza tematica e diplomatica a questi sforzi.

Fortunatamente, la Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale sta esplorando modi per armonizzare le diverse agende, anche collegando il crimine ambientale alla lotta contro i flussi finanziari illeciti. Allo stesso modo, il vertice Brics+ che si terrà a Rio de Janeiro a luglio, la Cop30 a Belém e il vertice del G20 a novembre offrono tutti punti di partenza promettenti per allineare priorità e strategie.

In definitiva, la lotta ai crimini ambientali richiederà più che singoli sforzi nazionali. Per affrontare il problema occorre un’intensa attività diplomatica attraverso una serie di piattaforme internazionali. I governi, le imprese e i gruppi della società civile possono sfruttare i loro punti di forza: i processi decisionali Cop offrono legittimità ambientale, l’Untoc fornisce un’impalcatura legale, il G20 apporta un’importanza economica e i Brics+ hanno un peso geopolitico e un potenziale di cooperazione Sud-Sud.

Un coordinamento più stretto tra questi forum non solo renderebbe più incisiva la risposta globale, ma ridurrebbe anche i costi della lotta multilaterale ai crimini ambientali e ne migliorerebbe i risultati. In un’epoca di volatilità geopolitica e di deriva istituzionale, il coordinamento strategico è essenziale per una risposta globale efficace ai criminali ambientali.

