Trovato l’accordo per l’ingresso di Stoccolma al trilaterale mediato dal segretario generale Stoltenberg. Alla vigilia del summit di Vilnius il presidente turco aveva lanciato una provocazione, legando l’ingresso della Svezia nell’Alleanza atlantica a quello turco nella Ue. Invitati in chiave anticinese anche i rappresentanti di Australia, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda

Per un paradosso della storia il vertice Nato di Vilnius si apre con la stessa domanda strategica che si era posta nel 2008 al summit di Sofia in Bulgaria: che fare con la richiesta di adesione alla Nato dell’Ucraina ex granaio e porta d’accesso al Mar Nero dell’Unione sovietica? La cancelliera tedesca dell’epoca, la popolare Angela Merkel e il suo ministro degli Esteri, Frank Walter Steinmeier, riuscirono ad imporre la loro miope scelta al presidente americano George W. Bush, che invece spingeva per l’allargamento. Berlino riuscì a non far entrare né l’Ucraina né la Georgia nell’Alleanza Atlantica per non irritare l’Orso russo che forniva senza limiti energia a basso costo alla prima manifattura dell’Europa. La Merkel credeva ottimisticamente che legando Mosca economicamente all’Occidente l’avrebbe ammansita e distolta dai propositi di rivincita militare dopo la disastrosa caduta del Muro di Berlino. Non è andata così e la storia dell’attacco delle potenze autoritarie, come la Cina e la Russia, a quelle liberali non è affatto finita come auspicava il politologo Francis Fukuyama.

La cautela di Biden

Questa volta, invece, è l’America di Joe Biden a frenare gli entusiasmi e a dire saggiamente che sarà meglio aspettare la fine del conflitto in Ucraina prima di prendere una decisione su un tema così scottante che potrebbe coinvolgere la Nato in un conflitto con i russi. Biden, prima di tutto, è molto preoccupato di riconciliare l’America ancora polarizzata dopo la sconfitta elettorale di Donald Trump e l’assalto a Capitol Hill.

In seconda battuta Biden non vuole distogliere energie preziose dal principale teatro dell’Asia-Pacifico, quello della sfida per la supremazia mondiale con la Cina del “dittatore” per usare la sue parole, Xi Jinping.

Non a caso a Vilnius saranno presenti i rappresentanti dell’Australia, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda a testimonianza della proiezione sempre più asiatica della Nato che in un suo documento parla apertamente di contenere la sfida cinese alla stabilità mondiale.

Ovviamente questo non vuol dire che Washington non darà sostegno, come nel caso delle armi a grappolo, all’Ucraina di Zelenski, ma che l’amministrazione della Casa Bianca resta prudente su ogni passo verso l’escalation per non farsi coinvolgere direttamente (insieme agli alleati Nato) nel conflitto in Ucraina sebbene alcuni membri, i paesi dell’Europa centro-orientale tra cui la Polonia in prima fila, siamo più bellicosi verso Mosca e chiedano a gran voce di fornire gli F-16 a Kiev senza ulteriori indugi. Anzi sembra che Varsavia abbia chiesto a Washington di dislocare armi atomiche nel suo territorio.

In realtà ognuno dei partecipanti all’Alleanza, sta giocando la sua personale partita per spingere gli equilibri verso la difesa dei suoi interessi nazionali. I paesi del Nord come la Finlandia, è appena entrata sotto l’ombrello Nato, ma la Svezia resta alla porta per il veto turco.

I paesi dell’Europa centro-orientale vorrebbero far entrare Kiev nell’alleanza al più presto, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con un salto logico, vorrebbe legare l’ingresso della Svezia nella Nato all’ingresso turco nella Ue, ma è disposto a far entrare l’Ucraina nel club dell’alleanza atlantica solo a conflitto finito.

In questo quadro dove l’Alleanza fa fatica a trovare un punto di convergenza unitario, il presidente Usa, Joe Biden, è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il premier britannico, Rishi Sunak. Londra, che si è spesa molto in favore di Kiev, è solo la prima tappa del tour europeo di Biden che avrà il suo culmine oggi e mercoledì col vertice Nato a Vilnius. Secondo la Casa Bianca, in agenda col premier britannico ci saranno "questioni di carattere bilaterale e globale".

Un fatto è certo: secondo Politico e il Financial Times sebbene Washington e altri membri della Nato come Berlino abbiano respinto le speranze di Kiev di una piena adesione, i principali paesi occidentali stanno fornendo altre forme di assistenza. Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia stanno lavorando a un modello in stile israeliano, in base al quale i paesi offrirebbero all'Ucraina contratti di armi a lungo termine, addestramento e assistenza. Funzionerà? Londra potrebbe avere qualche perplessità.

Erdogan apre all’ingresso svedese

Dopo la terza rielezione di fila il presidente turco Erdogan, che ha liberato i cinque comandanti ucraini dei combattenti di Azov provocando l’ira di Mosca, ha ribadito che la porta della Nato per l'Ucraina è aperta, ma solo dopo la fine del conflitto con la Russia.

Poi il presidente turco ha dato, a sorpresa, il via libera all’ingresso della Svezia nella Nato dopo aver dichiarato alla vigilia del volo verso Vilnius che l'Unione europea avrebbe dovuto aprire prima la porta all'adesione di Ankara e in cambio la Turchia avrebbe potuto approvare l'entrata della Svezia nella Nato.

"Sono lieto di annunciare che dopo l'incontro che ho ospitato con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e il premier svedese, Ulf Kristersson, il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione della Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile e garantirne la ratifica. Questo è un passo storico che rende tutti gli alleati Nato più forti e più sicuri", ha scritto in un tweet il segretario generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg.

Cosa abbia ottenuto Erdogan in cambio di questa adesione lo sapremo nei prossimi giorni ma forse potrebbe trattarsi della fornitura degli F 16 americani.

Comunque la provocazione di Ankara, poi rientrata, è stata solo l’ennesima sfida all’unità della Nato. E siamo solo alle battute iniziali di un summit dove ognuno gioca la sua personale partita per ottenere il massimo vantaggio possibile.

