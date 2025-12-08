Il reportage

La nuova Siria compie un anno: tra l’euforia e le prove di forza

I festeggiamenti in piazza per l'anniversario della caduta di Bashar al Assad (foto Afp)
Youssef Hassan Holgado
08 dicembre 2025 • 19:55

A un anno dalla caduta di Assad, al Sharaa parla ai cittadini e lancia un messaggio di stabilità all’esterno. L’euforia dell’enorme folla in piazza e dei profughi che sono tornati a casa: «Avevo perso la speranza»

Damasco – I suoni dei clacson e delle marmitte delle moto sono incessanti. Ogni arteria di Damasco è congestionata. Giovani a cavallo sfilano vicino ai marciapiedi. Dai finestrini delle macchine i bambini guardano incuriositi il caos intorno a loro mentre sventolano le bandiere della Siria. I taxi scassati si ingegnano per trovare ogni via libera possibile. Le celebrazioni per il primo anniversario della caduta del regime di Bashar al Assad sono iniziate da giorni. Ma non sono paragonabili alla

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.