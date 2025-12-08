La nuova Siria compie un anno: tra l’euforia e le prove di forza

A un anno dalla caduta di Assad, al Sharaa parla ai cittadini e lancia un messaggio di stabilità all’esterno. L’euforia dell’enorme folla in piazza e dei profughi che sono tornati a casa: «Avevo perso la speranza»

Damasco – I suoni dei clacson e delle marmitte delle moto sono incessanti. Ogni arteria di Damasco è congestionata. Giovani a cavallo sfilano vicino ai marciapiedi. Dai finestrini delle macchine i bambini guardano incuriositi il caos intorno a loro mentre sventolano le bandiere della Siria. I taxi scassati si ingegnano per trovare ogni via libera possibile. Le celebrazioni per il primo anniversario della caduta del regime di Bashar al Assad sono iniziate da giorni. Ma non sono paragonabili alla