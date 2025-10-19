La pace che non c’è. Israele e Hamas ricominciano a sparare

true false

Israele ha iniziato la settimana lavorativa, che ogni domenica segue lo shabbat ebraico, in un’atmosfera di ritorno alla normalità, o perlomeno di ritrovata calma. È la prima dopo il rilascio degli ultimi 20 ostaggi vivi da Gaza. Ma verso metà giornata dalla realtà parallela della Striscia è arrivata la notizia di nuovi scontri fra le truppe di Tel Aviv e i miliziani palestinesi: un’interruzione di fatto della tregua fortemente voluta da Donald Trump. Scambio di accuse Secondo la radio militar