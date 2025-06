Terre rare e restrizioni hi-tech sono in cima all’agenda per favorire una distensione durante i colloqui tra le delegazioni di Pechino e Washington, che iniziano lunedì 9 giugno a Londra. Ma sul commercio la battaglia sarà lunga

Da lunedì 9 giugno la trattativa sul commercio tra Pechino e Washington entra nel vivo, con i colloqui ai massimi livelli che partono a Londra. E, mentre l’Unione europea aspetterà l’esito del confronto Usa-Cina prima di eventuali aperture nei confronti di quest’ultima, la leadership di Pechino – che è convinta che con Donald Trump le relazioni bilaterali resteranno come montagne russe – promette di velocizzare l’export di terre rare verso il vecchio continente, di accordarsi sui prezzi minimi dei veicoli elettrici destinati al mercato comunitario e di archiviare l’indagine sul cognac francese.

Ma, appunto, molto dipenderà dalla partita a scacchi che inizia nella capitale britannica, con le prime mosse del “China-US economic and trade consultation mechanism” partorito da Xi Jinping e Trump nella loro telefonata di un’ora e mezza di giovedì scorso, la prima da quando Tariff Man è tornato alla Casa Bianca.

Dopo la sospensione per 90 giorni anche nei confronti della Cina – arrivata solo l’11 maggio scorso – della maggior parte delle tariffe sulle importazioni negli Usa, nei confronti del made in China restano in vigore dazi complessivamente del 45,3 per cento, più che sufficienti per scoraggiare o bloccare l’arrivo negli Usa di prodotti cinesi.

La strategia

Come in altri momenti difficili nelle relazioni sino-statunitensi (vedi il fallito tentativo di Bill Clinton di togliere alla Cina lo status di “nazione più favorita nel commercio”), Pechino ha utilizzato la corporate America per ammansire Trump. Nei giorni scorsi, mentre gli imprenditori Usa lanciavano la China Business Conference per convincere Trump a garantire il futuro dei fornitori cinesi, Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan, volava in Cina per esprimere al vicepremier, He Lifeng, l’auspicio di ulteriori investimenti nel paese.

Ma i dazi sono secondo il presidente Usa uno strumento per ridurre il deficit nei confronti dei principali partner commerciali, rimpinguare il bilancio federale e riportare un po’ di manifattura negli States. Per questo Trump ha rafforzato con l’inserimento di Howard Lutnick la delegazione di Londra, alla quale parteciperanno anche il segretario al tesoro, Scott Bessent, e il rappresentante per il commercio, Jamieson Greer, già presenti al vertice Cina-Usa di Ginevra dell’11 maggio. Per Pechino – la cui delegazione è guidata dal vice premier e rappresentante per il commercio He – saranno ossi duri.

Bessent ha alle spalle 40 anni di attività nel business degli hedge fund. L’avvocato Greer è il protégé di Robert Lighthizer, che, nel ruolo attualmente ricoperto dal suo pupillo, durante il Trump I (2017-2021), si è battuto per imporre dazi elevati sui beni importati negli Usa. Mentre Lutnick è un sostenitore delle tariffs per ridurre il debito pubblico.

Gli obiettivi

Trump si dice sicuro che a Londra «andrà tutto molto bene». I media della potenza in ascesa invece tacciono, perché temono il caos provocato dalle mosse imprevedibili di quella in declino.

Il trio Usa vorrebbe portare a casa la rimozione delle “restrizioni” alle esportazioni negli Usa di terre rare, che i cinesi stanno centellinando legittimamente, dal momento che non rientrano nell’accordo dell’11 maggio che ha sbloccato la trattativa. Ottenerla non sarà facile, perché questi elementi fondamentali nell’industria elettronica e militare, di cui la Cina detiene il monopolio della produzione, rappresentano un’arma per Xi e compagni, se Trump non riducesse i dazi a livelli ragionevoli. Comunque sfoderabile in ogni momento.

I cinesi invece – guidati da He, che si tratterrà nel Regno Unito per cinque giorni – puntano alla cancellazione dell’ultima restrizione dell’embargo hi-tech: quella all’esportazione, da Usa e Germania, di software per progettare i microchip, che segue il blocco dell’export dagli Usa dei microprocessori più avanzati e da Taiwan, Olanda e Giappone dei macchinari per fabbricarli.

La trattativa sul commercio risente del clima più generale, tutt’altro che sereno, tra le prime due economie del pianeta. La loro competizione è a 360 gradi: economica, ideologica, militare. Non a caso l’altro ieri il Quotidiano del popolo ha ribadito la posizione di Pechino sulla questione di Taiwan, definendola «la prima linea rossa» nei rapporti bilaterali.

Nello stesso tempo essa rivela quanto siano cambiati i rapporti tra i due paesi, con Tariff Man che ha dovuto faticare per ottenere sia l’incontro di Ginevra, sia il colloquio tra i due presidenti, entrambi – hanno sottolineato a Pechino – «su richiesta americana».

