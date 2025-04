Tbilisi – Da oltre 140 giorni esponenti della società civile continuano a protestare a Tbilisi contro il governo georgiano e il nuovo presidente, Mikheil Kavelashvili, opponendosi alle politiche volute dalla parte ultra-conservatrice, a volte filo-russa, di questo paese del Caucaso.

La comunità Lgbt partecipa ogni sera alle manifestazioni in viale Rustaveli, davanti al parlamento, ma senza esporsi troppo, per evitare di creare tensioni con altri manifestanti.

«Non andiamo con bandiere che identifichino che siamo queer. Rimane il fatto che siamo attivisti che devono rimanere passivi, attivisti in the closet», ha detto Paata Sabelashvil, 46enne, voce nota della comunità gay georgiana.

Attivo sulla scena underground dagli anni ‘90, quando organizzava le prime feste gay nella capitale georgiana, ha vissuto anni di cambiamento e di crescenti libertà. Ora continua a lavorare per una società più aperta, quasi sempre filo-europea, ma il vento del cambiamento sembra essersi fermato.

Negli ultimi mesi, Sabelashvil e i suoi amici attivisti hanno cercato di portare le tematiche Lgbt in piazza, ma gli altri manifestanti hanno chiesto di evitare, perché la questione risulta molto divisiva all’interno della società. Questo anche dopo il 17 settembre, quando è stata adottata la legge che vieta la «propaganda Lgbt», parte del pacchetto «sui valori della famiglia e la protezione dei minori» poi entrato in vigore il 2 dicembre 2024.

In fuga

«I manifestanti dicevano che la loro mancanza di reazione alle leggi omofobe era dovuta all’interesse di non farsi strumentalizzare, per poi rispondere alle urne. Il partito Sogno georgiano ha capitalizzato sul nostro silenzio e adesso è al potere: questo punto della loro propaganda si è dimostrato più efficace anche della narrativa sulla pace con la Russia», ha detto Sabelashvili.

La marginalizzazione delle loro tematiche ha fatto perdere l’entusiasmo all’interno della comunità Lgbt.

«Le proteste pacifiche non sembrano più influenzare le decisioni del governo e la polizia sta diventando sempre più violenta. Questo non significa che le proteste debbano fermarsi, ma allo stesso tempo le persone scendono in piazza per altre leggi, non per quelle che colpiscono la comunità queer. Purtroppo, alcuni di noi sono costretti a prendere la decisione di lasciare il proprio paese semplicemente per vivere una vita sicura», ha confermato Oleksii Kolbei.

Il 27enne, artista originario del Donetsk, ha lasciato l’Ucraina dopo l’invasione russa del 2014, andando a vivere a Mosca.

«Fuggire in Russia era l'unica opzione sicura che non richiedesse di attraversare la linea del fronte. Alla fine ho vissuto lì per quasi otto anni», ha detto Oleksii Kolbei.

Arrivato a Tbilisi nel novembre 2022 si è sentito accettato, soprattutto durante l’estate del 2023, ma poi, davanti alla svolta conservatrice, ha deciso di lasciare il paese nell’autunno del 2024, trasferendosi in Austria. «Mi sono sentito rinchiuso in Georgia, ma anche ascoltato. Le cose sono peggiorate e non me la sentirei di tornare, anche se ci sono tante persone che mi hanno aiutato e che mi mancheranno, persone che continueranno a lottare fino alla fine».

Kolbei non sa predire se questi amici verranno uccisi o meno, ma si aspetta che verranno quantomeno arrestati e che le leggi anti-Lgbt georgiane avranno lo stesso decorso delle regole, piuttosto simili, passate in Russia nel 2013. Ci vorranno almeno 12 mesi per vedere le conseguenze, dice. Il performer ucraino, tra l’altro, non può tornare nel suo villaggio natale, né in Russia.

I rischi futuri

Anche se le tematiche Lgbt non hanno visibilità per le strade di Tbilisi, dove invece rimangono tante le bandiere dell’Unione europea e le fotografie dei politici in prigione, questo non vuol dire che la comunità sia al sicuro. Anzi. Questa parte della popolazione sembra essere quella più vulnerabile, quella più esposta ai cambiamenti sociali e politici in corso.

Da dicembre 2024, con l’introduzione del nuovo pacchetto governativo, anche i bar gay sono sostanzialmente illegali. I proprietari si chiedono quando inizieranno i raid per farli chiudere. Anche Sabelashvili, come Kolbei, si aspetta un deterioramento graduale.

«Adesso stanno parlando di vietare i simboli queer, tra cui l’arcobaleno. Vuol dire che tra un paio di settimane presenteranno delle iniziative a riguardo», ha detto Sabelashvili. «Intanto dobbiamo già rimuovere la letteratura gay dai nostri uffici per evitare di cacciarci nei guai con le istituzioni».

Il cittadino georgiano è particolarmente allarmato anche per via di quelli che definisce legami tra le istituzioni e alcune fasce della popolazione che hanno esercitato violenza in diverse occasioni contro la comunità Lgbt, attivisti e giornalisti.

Si tratta dei “titušky”, conservatori violenti che «vengono indirettamente supportati o coperti dalla polizia». Sabelashvili li paragona a nazisti.

«Agenti stranieri»

Come se non bastasse, la situazione è resa ancora più complessa da altri sviluppi normativi. Il parlamento ha votato a maggio 2024 la legge sugli «agenti stranieri», chiamata dai residenti anche «legge russa». Le ong e i media indipendenti che ricevono più del 20 per cento dei loro finanziamenti dall’estero devono ora registrarsi come organizzazioni «portatrici di interessi di una potenza straniera». La legge è entrata in vigore a settembre 2024.

Questa ha anche conseguenze dirette per la comunità gay, soprattutto in campo sanitario. Secondo Sabelashvili, il 25 per cento degli uomini gay in Georgia è sieropositivo, con la percentuale in aumento, come in altri paesi della regione, in contrasto con i dati a livello globale. «Queste leggi rendono obbligatoria l’identificazione da parte delle persone curate da associazioni locali che ricevono fondi dall’estero.

I dati delle persone trattate devono essere accessibili alle autorità. Quindi alcuni preferiscono non ricevere le cure. Alcuni decidono anche di interrompere la PreP, quando da noi l’accesso a questo trattamento per evitare di contrarre l’HIiv è disponibile gratuitamente da circa un decennio, ben prima che in molti paesi europei».

La Georgia è stata in effetti un’apripista quando si parla di diritti Lgbt. Dal 2012, quando al governo c’era il partito pro-Unione europea Movimento nazionale unito, le leggi considerano l’orientamento sessuale o l’identità di genere della vittima una circostanza aggravante per alcuni reati.

Il paese che ha goduto di libertà “eccezionali” sta però tornando sui propri passi e la legge è oggetto di revisioni. I club notturni, che hanno creato ponti con diverse città, soprattutto Berlino, sono ormai l’ultima valvola di sfogo per Sabelashvili. «Ballare ora, come 30 anni fa, è un gesto politico, anche perché molti club non fanno altro che re-investire i proventi nella società stessa», dice l’attivista georgiano. Se i fondi stranieri vengono meno, i club cercano di colmare questo vuoto.

Verso il Belgio

Ma la soluzione per tanti è scappare. Come Kolbei, molti giovani stanno cercando un lavoro o un master in Unione europea o negli Stati Uniti. Pur consapevoli che non si tratta di società perfette, molti se ne stanno andando semplicemente per salvarsi. Secondo Sabelashvili, le persone Lgbt che ora rimangono in Georgia sono per lo più quelle che non possono muoversi.

Il 46enne spiega che molti uomini e donne transessuali hanno deciso di andare in Belgio, dove possono fare richiesta d’asilo dall’estate 2023, quando la Georgia è stata rimossa dalla lista dei paesi sicuri. Nel frattempo, altri paesi come l’Italia, considerano ancora la Georgia come “sicura”, e quindi chi fugge non può fare richiesta d’asilo.

Al momento l’emigrazione verso l’Ue non è comunque particolarmente complessa, perché la liberalizzazione dei visti introdotta nel 2017 permette ai georgiani un soggiorno fino a 90 giorni in un arco di 180. Su questo tema, forse, gli attivisti queer riusciranno a trarre vantaggio dalla convergenza d’interessi con altri manifestanti di viale Rustaveli. Anche gli eterosessuali sanno che, se i diritti che pensavano di avere vengono tolti uno dopo l’altro, forse ballare (da soli) non basta e l’unica opzione rimane scappare.

© Riproduzione riservata