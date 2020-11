Karl Popper definiva democratico un sistema politico in cui i cittadini possono cambiare il proprio governo senza che ci siano spargimenti di sangue. La non violenza e l’accettazione delle regole del gioco sono principi fondanti di ogni democrazia.

Ritorno al 2016

È bene tenere a mente Popper in questi giorni di spogli e riconteggi elettorali negli Stati Uniti.

Tutto comincia martedì 3 novembre alla chiusura dei seggi sulla costa orientale del paese. Quel giorno ero a Washington per commentare i risultati delle elezioni per la televisione italiana. Sulla terrazza dello studio di fronte alla Casa Bianca dove si svolgeva il collegamento televisivo mi è sembrato di rivivere la notte elettorale del 2016, quella che portò contro ogni pronostico alla vittoria di Trump.

Anche questa volta, i sondaggi delle settimane precedenti mostravano il candidato democratico solidamente in vantaggio sia a livello nazionale che anche in alcuni stati in bilico e i milioni di voti, più di cento, espressi di persona o via posta sembravano configurare una valanga di voti per Biden.

Ma col procedere delle ore il presidente Trump appariva di nuovo in vantaggio negli stati del blue wall – Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, dove aveva vinto nel 2016 – e si posizionava in testa in Florida e Ohio che di lì a poco gli sarebbero stati assegnati.

I sondaggi ancora una volta sembravano aver alimentato false speranze per l’elettorato democratico. E i risultati, anche se provvisori, parevano affermare che esisteva ancora una maggioranza silenziosa favorevole al presidente.

All’uscita dei seggi, gli elettori dichiaravano di mettere al primo posto anzitutto l’economia e solo al terzo posto, dopo l’ingiustizia razziale, la pandemia. Dichiarazioni che molti hanno interpretato a favore del presidente visto che Trump aveva continuato fino all’ultimo a minimizzare il virus e che i cittadini americani avevano affermato di fidarsi più di lui che di Biden sulle questioni economiche.

La situazione è sembrata compromessa quando il presidente, in piena notte, è comparso di fronte alle telecamere per dichiararsi vincitore, chiedere la fine dei conteggi delle schede elettorali arrivate per posta e annunciare cause legali negli stati del blue wall.

Per settimane Trump aveva ribadito quanto il voto per posta fosse fraudolento, addirittura illegale. Negli Stati Uniti si vota per posta dal 1864 quando il presidente Abraham Lincoln chiese che le truppe impegnate nella Guerra Civile potessero votare lontano da casa. Non esistono studi scientifici che provano che il voto per posta nasconda la possibilità di brogli.

Le forze armate nelle basi americane sparse per il mondo votano da sempre in questo modo. Quest’anno 91 milioni di elettori hanno richiesto di votare per posta a causa della pandemia.

Io stessa ho votato in questo modo, viste le file di ore per votare a New York. Tradizionalmente gli elettori democratici votano per posta più degli elettori repubblicani.

La democrazia postale

L’elettorato democratico è spesso meno abbiente e incontra maggiori difficoltà dovendo recarsi alle urne in un giorno infrasettimanale (per ragioni storiche si vota sempre il primo martedì di novembre).

Lo spoglio di queste schede inoltre è sicuramente più laborioso. Prevede l’apertura di due buste, l’accertamento che la firma del votante corrisponda a quella depositata nei registri telematici, il controllo della data in cui la busta è stata imbucata e poi l’inserimento della scheda munita di codice a barre nel lettore ottico.

Proprio perché questi voti sono più lenti da scrutinare, nei giorni successivi al 3 novembre, man mano che le schede venivano contate, il margine di vantaggio di Trump su Biden si riduceva e Biden passava in testa, aggiudicandosi il Michigan e il Wisconsin, rimanendo in vantaggio in Nevada e Arizona e addirittura superando Trump in Georgia e Pennsylvania.

In stati dove la legge consente di aprire le schede anche nei giorni precedenti a quello del voto, come la Florida, è stato facile contare tutti i voti la notte stessa delle elezioni. In stati dove non è consentito, come la Pennsylvania, lo spoglio dura giorni.

L’evoluzione di un paese

Malgrado le settimane che verranno saranno caratterizzate da ricorsi e riconteggi cosa si evince dai risultati che abbiamo in questo momento? Il dato più importante è che la demografia degli stati americani sta cambiando rapidamente.

Gli Stati Uniti diventano sempre più multietnici, urbani, istruiti e laici e questo cambia l’elettorato di stati considerati da sempre roccaforti repubblicane. La differenza in queste elezioni l’ha fatta l’elettorato urbano e sempre più democratico che vive in città come Phoenix, Atlanta, Philadelphia, Pittsburgh, Detroit e Milwaukee, e nelle contee limitrofe.

Tra le nuove generazioni, in particolare quelli della Generazione Z, i nati dopo il 1996, solo il 49 percento è caucasico. Il 51 percento appartiene ad altre etnie o è multietnico (tra i baby-boomer il 76 percento dell’elettorato è bianco).

Lo stato della Georgia è fortemente indicativo. La Georgia è notoriamente famosa per la soppressione del voto – le contee più povere hanno pochissimi seggi aperti e si impiegano anche sette ore per votare – e per il gerrymandering, la manipolazione dei distretti elettorali per favorire una parte politica.

La Georgia non votava per un presidente democratico dal 1992, anno dell’elezione di Bill Clinton. Nel 2018 Stacey Abrams aveva perso l’elezione a governatrice per meno di due punti percentuali incolpando soprattutto la soppressione del voto degli afroamericani. Da allora si è impegnata attivamente per portare più di 800mila nuovi elettori al voto nel 2020.

Lo stesso vale per l’Arizona che non votava per un presidente democratico dal 1996. Qui oltre all’opposizione a Trump del senatore John McCain, scomparso nel 2018, ha sicuramente contato il cambiamento demografico nella città di Phoenix e nei suoi sobborghi, sempre più giovani e multietnici, e il sostegno degli ispanici.

Mentre in Florida, nella contea di Miami Dade, quelli di origine cubana, venezuelana e colombiana, più sensibili alla retorica trumpiana di un Biden socialista, hanno votato per Trump determinandone la vittoria. Sono poi mancati al presidente soprattutto i voti delle donne bianche duramente colpite dalla pandemia (nel 2016 il 55 percento di loro gli aveva dato fiducia).

Malgrado Trump accusi i democratici di avergli rubato l’elezione, non ci sono evidenze che il voto arrivato per posta sia illegittimo o fraudolento. Intanto però, i Proud Boys, ai quali Trump ha chiesto di tenersi pronti, si preparano a scendere in piazza armati appena Biden arriverà ufficialmente a 270 grandi elettori.

