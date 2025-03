Il Consiglio europeo di giovedì non era chiamato a formulare nuove iniziative o proposte su sicurezza, difesa e Ucraina, soprattutto dopo la successione di vertici e annunci degli ultimi giorni. Era chiamato a verificare se e quanto tutti i suoi 27 membri erano allineati sul nuovo approccio, e a comunicarlo tanto al proprio interno quanto a Kiev (Volodymyr Zelensky era fra gli invitati), a Washington e a Mosca. Il vertice, in questo senso, è stato un successo

Il vertice, in questo senso, è stato un successo: le conclusioni ufficiali contengono impegni importanti e formulazioni robuste, e sono state sottoscritte all’unanimità. È stato soltanto sul tipo di garanzie di sicurezza da dare all’Ucraina che l’Ungheria (e solo l’Ungheria) si è chiamata fuori, costringendo gli altri 26 a rilasciare una dichiarazione separata che peraltro, a sua volta, non poteva andare troppo in là: non fa infatti parte delle competenze dell’Unione (e tantomeno della Commissione) offrire a Kiev il tipo di garanzie che sta chiedendo come condizione per sottoscrivere un armistizio con Mosca, ed è difficile immaginare come non solo Budapest (o Bratislava), ma anche le capitali dei quattro paesi neutrali (Austria, Irlanda, Malta e Cipro) potessero farlo in modo credibile.

Certo, nel comunicato si trova un passaggio sulla possibilità di ricorrere alla politica comune di sicurezza e difesa per aiutare l’Ucraina, ma il riferimento (implicito) è a una missione di train and equip, non alla «forza di rassicurazione» proposta da Parigi e Londra, e tantomeno a una qualche forma di deterrenza nucleare.

Patto di Stabilità e Nato

Il vertice ha anche confermato l’intesa fra Commissione e paesi membri – applicabile da subito – sull’esclusione di nuove spese per la difesa a livello nazionale dal calcolo dei deficit pubblici, in deroga “eccezionale” alle regole del Patto di stabilità: good news and bad news per l’Italia, ora finalmente abilitata a investire di più nel settore (e sperabilmente anche meglio, e con altri) ma privata anche di un alibi (non possumus) che è spesso servito a coprire una sostanziale reticenza a spiegarne la necessità a un’opinione pubblica poco convinta, come hanno dimostrato anche le velate critiche di Roma al branding utilizzato da Ursula von der Leyen (“ReArm Europe”) per lanciare il piano.

Se è vero infatti che il termine “riarmo” può suonare più aggressivo che protettivo, è anche evidente che i leader europei dovevano e volevano lanciare un messaggio forte e chiaro, in tutte le direzioni. Quanto alla richiesta italiana di conteggiare le nuove spese cofinanziate dall’Ue (ed esentate dai vincoli di bilancio) anche nella contabilità interna alla Nato – il famoso target del 2 per cento del Pil, che Roma stenta ancora a raggiungere (e che è destinato a salire) – la decisione spetterà naturalmente all’Alleanza, rappresentata di nuovo al vertice da Mark Rutte.

E qui l’Italia dovrà trovare la quadra fra vincoli politici interni (anche alla maggioranza di governo), impegni europei e richieste alleate, a cominciare da quelle di Donald Trump.

800 miliardi?

I 27, inoltre, hanno «preso nota» del pacchetto presentato da von der Leyen per il supporto alla produzione industriale in materia di difesa, che potrebbe mobilitare nei prossimi anni fino a 150 miliardi di euro. Si tratta, tuttavia, di un insieme di cespiti di finanziamento (essenzialmente, ma non solo, dal bilancio comunitario) che richiede ancora qualche chiarimento – ad esempio, sulle condizioni per i prestiti diretti, o sulla riallocazione alla difesa di parte dei fondi di coesione non impiegati (un’altra preoccupazione italiana) – e qualche negoziato supplementare, ad esempio col parlamento europeo. Ma il via libera è stato dato, ed è probabile che il Consiglio torni sul pacchetto già alla fine di questo mese, dopo la presentazione del Libro bianco della Commissione il 19 marzo prossimo.

Un aspetto del piano che non è stato invece ripreso nelle conclusioni del vertice è quel riferimento ai 650 miliardi di euro – in aggiunta ai 150 già proposti – che i paesi Ue potrebbero mobilitare per la difesa da qui al 2030, anche grazie alle nuove norme sul deficit, e che avevano fatto lievitare l’ammontare di ReArm Europe fino a un totale di 800 miliardi.

Si tratta di una stima della Commissione basata sull’ipotesi che tutti i 27 aumentino le rispettive spese nazionali per la difesa dell’1,5 per cento del Pil entro i prossimi quattro anni: una progressione un tantino arbitraria e, soprattutto, ancora tutt’altro che scontata dal punto di vista politico.

