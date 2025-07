Di fronte alle pressioni internazionali, il governo israeliano mette fine al braccio di ferro con l’Onu per la distribuzione di cibo, Lammy però avvisa che le misure di Tel Aviv non sono sufficienti. 34 ex ambasciatori a Meloni: «Riconoscere la Palestina»

Il governo israeliano sembra essersi finalmente reso conto del costo diplomatico e reputazionale della carestia nella striscia di Gaza e, seppur all’apparenza indifferente all’imperativo morale di agire, ha deciso di implementare una serie di misure per contrastarla.

Il lancio via aerea di pacchi alimentari sulla striscia – effettuato con il permesso di Israele da velivoli di Uae e Giordania oltre che direttamente per la prima con mezzi israeliani – è stato filmato dalle forze armate e rilanciato a uso e consumo dei media pur di tamponare più in fretta possibile l’emorragia di consenso sul piano internazionale provocata della gravissima crisi alimentare.

Questa soluzione ha già dato prova in passato di essere inefficiente e pericolosa, e non ha ragione di esistere visto che la mobilità degli aiuti all’ingresso e dentro la striscia è sotto il controllo delle stesse forze israeliane.

Ma si può immaginare tradisca la riluttanza diffusa nelle fila dell’esecutivo di Tel Aviv: come a dire, se proprio siamo costretti a cedere nella battaglia sugli aiuti, lasciate almeno che lo facciamo tirandoglieli in testa.

La svolta però va ben oltre queste iniziative spettacolari. Agli annunci diffusi dalle istituzioni politiche e militari israeliane sabato sera tardi è seguito un sostanziale cambio di passo nella distribuzione degli aiuti nella giornata di domenica.

I convogli umanitari sono tornati ad attraversare il valico di Rafah, al confine con l’Egitto, mentre il Programma Alimentare Mondiale annunciava di aver mobilitato scorte alimentari sufficienti per sfamare l’intera popolazione di Gaza, pari a 2,1 milioni di persone, per quasi tre mesi.

Mentre nella notte tra sabato e domenica, la Freedom Flotilla diretta verso la Striscia è stata intercettata dall’Idf: i 21 membri dell’equipaggio sono stati portati in Israele e interrogati. Si va verso il loro rimpatrio: i due italiani a bordo sono stati fermati, ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Uno di loro ha firmato una dichiarazione per rientrare subito in Italia, l’altro ha invece scelto di farsi espellere.

Ma lo sviluppo più decisivo è che Netanyahu sembra essersi rassegnato a facilitare la distribuzione da parte delle agenzie Onu piuttosto che sabotarne le operazioni con l’obiettivo di renderle subalterne alla Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione a guida israelo-americana.

I corridoi umanitari

Il braccio di ferro sulla pelle dei civili nelle ultime settimane funzionava così: anche quando Israele consentiva l’ingresso di aiuti a Gaza, le derrate non venivano distribuite perché l’esercito non garantiva il passaggio sicuro ai mezzi delle organizzazioni internazionali.

La Gaza Humanitarian Foundation faceva appello affinché si rassegnassero ad appaltare loro la distribuzione, incontrando però un netto rifiuto: alla genesi opaca dell’organizzazione si sono aggiunti negli ultimi mesi gli incidenti in cui sarebbero morti oltre mille palestinesi nell’ambito delle distribuzioni.

Gli aiuti rimanevano così bloccati dal lato palestinese del confine, che comunque è sotto il controllo militare israeliano. Ora, ha scritto il ministero degli Esteri in un comunicato, «ci si aspetta che l’Onu raccolga e distribuisca le grandi quantità di aiuti, senza ulteriori ritardi o scuse».

Pur nell’ambito del cambio di linea, come si vede dai toni, Israele continua a negare la crisi: «Israele respinge le false accuse di propaganda sulla “fame” lanciate da Hamas, che manipola immagini di bambini affetti da malattie terminali. È vergognoso», si legge nello stesso comunicato.

Tant’è, a partire la domenica l’Idf ha promesso di designare corridoi umanitari permanenti, utilizzabili dalle sei del mattino alle 11 di sera, e autorizzare tregue tattiche dall’attività militare per consentire la distribuzione di aiuti umanitari in alcune località dalle dieci del mattino alle otto di sera.

Nel comunicato si nota però una precisazione bizzarra, forse tesa a sottolineare come non sia prevista un’interruzione dell’offensiva: «La tregua», si legge, «inizierà nelle zone in cui l’Idf non è operativo».

Oltre a queste misure, Israele ripristinerà il collegamento elettrico alla rete israeliana dell’impianto di desalinizzazione idrica di Gaza, che può servire circa 900mila residenti.

L’acqua è fondamentale anche per rendere fruibili gli altri aiuti, come farina, pasta, o latte in polvere per bambini. Misure che sono state definite insufficienti «a soddisfare i bisogni di chi sta soffrendo disperatamente nella Striscia» dal ministro degli Esteri britannico, David Lammy.

Mentre dalla Scozia, il presidente americano Donald Trump, ha affermato che spetta a Israele decidere «cosa succederà a Gaza», accusando Hamas di aver «rubato molto cibo» e dicendo che gli Usa hanno inviato «60 milioni di dollari a Gaza per aiuti alimentari due settimane fa e nessuno lo ha riconosciuto. Qualcuno dovrebbe ringraziare ma nessuno ci ha ringraziato, nessuno dei paesi europei lo ha fatto».

Paesi europei che continuano a muoversi in ordine sparso sul tema del riconoscimento dello stato di Palestina: dopo la chiusura di Giorgia Meloni, ieri 34 ex ambasciatori in pensione hanno firmato una lettera per chiedere alla premier di seguire le orme della Francia di Macron.

Il fallimento dei falchi

Secondo Amos Harel, commentatore di affari militari di Haaretz, questa nuova fase rappresenta il fallimento del pugno duro dei falchi del governo israeliano. «A più di quattro mesi dalla rottura del cessate il fuoco con Hamas e dalla ripresa delle ostilità, Israele è costretto a riconoscere di essersi cacciato in un vicolo cieco», ha scritto.

«Né l’escalation della pressione militare né il rafforzamento dei controlli sugli aiuti umanitari lo hanno avvicinato a un accordo per il rilascio degli ostaggi. Paradossalmente, la posizione di Hamas potrebbe addirittura essersi rafforzata».

Da parte sua, Hamas ha già ampiamente dimostrato di considerare il sacrificio della popolazione di Gaza come necessario al proseguimento della lotta nazionale. In questo senso, trascinare Israele sul banco degli imputati a livello globale nel pieno dei negoziati e impedire che la Gaza Humanitarian Foundation ottenesse il monopolio sugli aiuti erano evidentemente obiettivi per i quali considerava accettabile affamare la popolazione. Mentre nella Striscia, comunque, si continua a morire.

