La via messianica di Netanyahu. All’ombra dei carri armati su Gaza
24 agosto 2025 • 20:03
Con i panzer che già avanzano sulla Striscia e la conta sempre più drammatica dei morti da fame, diventa ineludibile la domanda di come la religione si sia progressivamente impossessata della politica in Israele. Ma non era questa l’idea dei fondatori dello Stato ebraico, che volevano tutelare la libertà di tutti i suoi abitanti. Anche la minoranza araba. Intanto Benny Gantz propone un governo di unità “temporaneo” per salvare gli ostaggi