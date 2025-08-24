Con i panzer che già avanzano sulla Striscia e la conta sempre più drammatica dei morti da fame, diventa ineludibile la domanda di come la religione si sia progressivamente impossessata della politica in Israele. Ma non era questa l’idea dei fondatori dello Stato ebraico, che volevano tutelare la libertà di tutti i suoi abitanti. Anche la minoranza araba. Intanto Benny Gantz propone un governo di unità “temporaneo” per salvare gli ostaggi

Per comprendere cos’è oggi Israele – con i carri armati ormai giunti alla periferia di Gaza nel dare l’avvio alla grande operazione di terra volta a occupare tutta la Striscia e con la conta dei morti per fame che si fa di giorno in giorno più drammatica e mentre il leader del partito israeliano Blu e bianco, Benny Gantz, ha invitato il premier Benjamin Netanyahu, il capo dell’opposizione Yair Lapid e il presidente del partito di destra Israel Beitenu, Avigdor Liberman, a formare un «governo di riscatto per gli ostaggi» per un periodo di sei mesi – è indispensabile analizzare anche i mutamenti intervenuti nel rapporto tra religione e politica.

Contrariamente agli intenti dei padri fondatori, negli ultimi decenni Israele si sta desecolarizzando. Processo accentuatosi, in particolare, dopo il 1977, con il crescente coinvolgimento dei partiti religiosi nel governo e l’irruzione in scena di movimenti, come quello dei coloni religiosi, che al cuore della loro mobilitazione hanno posto il possesso della Terra d’Israele.

Alimentata da politiche dell’identità che enfatizzano repertori simbolici di matrice religiosa invocati a fondamento dell’ordinamento statuale e dall’ostilità contro nemici interni ed esterni, quella deriva ha prodotto rilevanti mutamenti nella società e nella politica israeliana. Come l’approvazione, nel 2018, della “legge sulla nazione”.

Legge non costituzionale ma fondamentale: Israele, infatti, non si è mai dato una Costituzione, proprio per non accentuare la frattura con i religiosi, nel 1948 in maggioranza estranei, se non ostili, al sionismo. Per gli haredim, o ultraortodossi, solo la legge divina può stare al vertice della gerarchia delle fonti.

Pur di allargare il consenso verso lo Stato che stava edificando, Ben Gurion non insisterà sul punto: il controllo delle leggi, e il rispetto di quelle fondamentali, sarà poi affidato ai giudici della Corte Suprema.

Quarto mandato

La legge viene approvata nel corso del quarto mandato di Netanyahu come premier. In quella legislatura la Knesset è dominata da una coalizione tra partiti di destra nazionalista e secolare come il Likud, Israel Beitenu, la meteora “centrista” Kulanu, con gli ultraortodossi ashkenaziti di Giudaismo Unito nella Torah, i sefarditi, dello Shas, e i sionisti religiosi di estrema destra della Casa Ebraica, eredi del Partito nazionale religioso (lo stesso milieu politico che poi darà vita al Partito Sionista Religioso guidato da Smotrich).

L’esito è saltato con entusiasmo dall’ala religiosa della maggioranza, sempre più influente in un sistema politico che ha come legge elettorale un proporzionale puro e nel quale i piccoli partiti, decisivi per formare il governo, godono di una rendita politica dilata all’estremo.

Il provvedimento sancisce la trasformazione di Israele da “Stato ebraico e democratico” - nel quale, sia pure non senza le contraddizioni intrinseche a questa doppia natura e alle vicende storiche che coinvolgono il paese, era assicurata l’eguaglianza dei cittadini, ebrei o meno che fossero (nel paese vivono anche minoranze etniche e religiose) - a “Stato-nazione del popolo ebraico”.

Ora, che Israele sia uno Stato di matrice ebraica lo dice la storia, la cultura, la lingua, la memoria, della maggioranza dei suoi cittadini. Ma per i suoi fondatori, quello Stato doveva tutelare le libertà di tutti coloro che ci vivevano.

Compresi gli appartenenti alla minoranza araba - oggi circa il 20 per cento della popolazione – spesso discriminati, che, dal 2018, non possono nemmeno discutere i caratteri del paese del quale sono cittadini . Questo delicato passaggio accentua la trasformazione di Israele in una “etnodemocrazia”. Sviluppo che rafforza ulteriormente l’identità della maggioranza e l’“invisibilità” di chi ebreo non è , in particolare degli arabi-israeliani.

Una storia come quella raccontata da Abraham Yehoshua ne L’amante sembra oggi non solo impossibile ma nemmeno immaginabile. Delle pagine di uno dei più grandi scrittori israeliani verrebbe, presumibilmente, enfatizzata più che l’impossibilità di conoscere davvero chi ci è accanto, familiare o meno, la diffidenza verso l’arabo Na’im.

Le elezioni del 2022 costituiscono un’altra tappa dell’influenza del fattore religioso in politica. Nella circostanza i partiti religiosi ottengono, nell’insieme, circa il 30 per cento dei voti. Particolare peso assumerà nell’esecutivo Netanyahu la componente nazionalreligiosa, rappresentata dal Partito religioso sionista di Smotrich e da Potere ebraico di Ben Gvir, erede del kahanismo e seguace di un’ ideologia suprematista. Partiti e leader fautori di uno “Stato ebraico” nel senso etnico e identitario del termine e del possesso dell’Eretz Israel (“terra di Israele”) biblica. In questa situazione l’irrigidimento religioso si riverbera anche su altri versanti.

Offensiva ortodossa

Come il rifiuto di riconoscere le conversioni operate da rabbini non ortodossi o, comunque, non soggetti al controllo del rabbinato centrale, che pure la Corte Suprema aveva validato in passato, o l’interpretazione più restrittiva della Legge del ritorno, che permette a ogni ebreo di tornare in Israele.

Un conflitto per il controllo del campo religioso, che rivela l’offensiva dell’ebraismo ortodosso nei confronti di quello riformato e quello conservatore, più concilianti con la modernità e meno rigorosi nella stretta osservanza della Legge ebraica. Uno scontro che non occulta diversi modi di percepire l’essenza, e l’identità ebraica, di Israele.

Assumono, poi, rilevanza questioni come l’annosa vicenda dell’esenzione dal servizio militare degli studenti delle yeshivot, le scuole religiose delle correnti ultraortodosse. Un privilegio sempre più costoso, in termini di risorse economiche e umane, per un paese che del contributo dato alle proprie forze armate ha uno dei suoi tratti peculiari. Tanto più dopo lo sforzo sostenuto, in particolare con la mobilitazione dei riservisti, in quasi due anni di guerra a Hamas.

Gli “studenti in nero”, che pure vivono di sussidi statali, si rifiutano, di fare il militare e, per evitarlo, prolungano gli studi sino ai 26 anni, limite d’età che consente di venire esentati.

L’ira dei cittadini

Un privilegio che suscita l’ira dei cittadini e di quanti non si sottraggono all’arruolamento o vengono richiamati come riservisti. Non esiste, però, alcuna specifica norma che obblighi gli haredim a adempiere all’obbligo di leva. Il rinvio militare per motivi legati al compimento degli studi religiosi è frutto del lontano patto inclusivo siglato dagli haredim con Ben Gurion.

Anche se la progressiva “sionizzazione” degli “uomini in nero”, frutto della lunga permanenza in Israele, ha cambiato l’orientamento di alcuni di loro, entrati a far parte di unità dell’esercito come Netzah Yehuda che, tra le sue fila, vede anche sionisti religiosi, a loro volta convinti assertori, per motivi politici e religiosi, del servizio in armi.

I vertici di Shas e Torah Unita, partiti di riferimento degli haredim, restano comunque contrari alla fine dell’esenzione, che metterebbe in crisi anche il loro sistema d’istruzione. E minacciano di togliere la fiducia a Netanyahu.

L’influenza di attori che si muovono sul doppio binario religione/politica non verrà meno a breve in Israele. Essersi situati sul terreno delle identità consente loro di parare anche i colpi delle inevitabili oscillazioni elettorali: la loro ideologia, però, è penetrata in profondità.

