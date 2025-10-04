lunedì i negoziati in egitto

L’accordo su Gaza è più vicino. Trump a Hamas: «No ritardi»

Davide Lerner
04 ottobre 2025 • 21:24

Anche se le azioni militari dell’Idf sono rallentate, ieri ci sono stati ancora 37 morti nella Striscia. Il premier Benjamin Netanyahu canta vittoria nel discorso alla nazione. Ora c’è l’incognita dell’estrema destra

Mentre Israele e il presidente americano Donald Trump annunciano la cessazione degli attacchi dell’Idf nella Striscia di Gaza alla luce del progresso del suo piano di pace, sul terreno le fonti palestinesi descrivono una realtà diversa. Dopo il via libera di Hamas alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani, arrivato nella tarda serata di venerdì, soccorritori e medici di Gaza hanno continuato a segnalare decine di morti, feriti e dispersi in una serie di attacchi, anche nella città di Gaza

